Si sono conclusi oggi, 17 luglio 2026, sull’isola di San Servolo a Venezia, i workshop del percorso italiano del 15° Biennale College Cinema. L'iniziativa è interamente dedicata allo sviluppo e alla realizzazione di lungometraggi a micro budget, un'opportunità cruciale per i nuovi talenti del panorama cinematografico.

Il percorso ha visto la partecipazione di otto team, ciascuno composto da un regista e un produttore o una produttrice di nazionalità italiana. Questi team sono stati accuratamente selezionati attraverso un bando pubblicato lo scorso 15 gennaio, evidenziando l'impegno della Biennale nel sostenere la creatività emergente.

I progetti e i team italiani che hanno preso parte a questa fase intensiva del workshop sono:

Alba – All the Lights Burn Awake , con il regista Gian Luca Catalfamo e il produttore Leonardo Birindelli;

, con il regista Gian Luca Catalfamo e il produttore Leonardo Birindelli; Graceful Men , diretto da Andrea Paolo Massara e prodotto da Adele Dell’Erario;

, diretto da Andrea Paolo Massara e prodotto da Adele Dell’Erario; Il Tempo Sospeso – Time Suspended , ideato dal regista Lorenzo Spinelli e dal produttore Andrea Di Fede;

, ideato dal regista Lorenzo Spinelli e dal produttore Andrea Di Fede; La Figlia nel Vento , con la regista Rebecca Cervato e la produttrice Cristina Ducci;

, con la regista Rebecca Cervato e la produttrice Cristina Ducci; Miss Prison , progetto del regista Sofia Spotti e del produttore Bernardo Angeletti;

, progetto del regista Sofia Spotti e del produttore Bernardo Angeletti; Non Diamo Fastidio a Nessuno (We Don’t Bother Anyone) , realizzato dal regista Jonas Moruzzi e dal produttore Camillo Esposito;

, realizzato dal regista Jonas Moruzzi e dal produttore Camillo Esposito; Regina , con la regista Maria Iovine e i produttori Simone Isola e Vittoria Bertoldi;

, con la regista Maria Iovine e i produttori Simone Isola e Vittoria Bertoldi; The Other Mother, diretto dalla regista Marta Esposito e prodotto da Flavia Enchelli.

Le prossime fasi di selezione e sviluppo

A seguito di questo workshop di sviluppo, i team avranno il compito di consegnare materiali aggiornati entro la metà di agosto.

Successivamente, una rigorosa valutazione porterà alla selezione di tre progetti italiani, che avranno l'opportunità di avanzare nel percorso.

Questi tre progetti selezionati saranno invitati a partecipare a un ulteriore workshop, che si terrà a Venezia nel mese di ottobre. A loro si uniranno nove progetti internazionali, scelti attraverso un bando lanciato a maggio, creando un gruppo complessivo di dodici proposte innovative.

Da questo pool di dodici progetti, ne saranno infine selezionati un massimo di quattro. Un requisito fondamentale è che almeno due di questi progetti finalisti dovranno essere realizzati da registe, promuovendo così la parità di genere nel settore. I progetti scelti accederanno a un significativo sostegno da parte della Biennale, con un importo non superiore a 200 mila euro ciascuno, destinato alla loro realizzazione.

L'obiettivo finale è che questi lungometraggi, sviluppati con un approccio a micro budget, siano completati e presentati in occasione della prestigiosa 84ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2027. Questa iniziativa rappresenta un trampolino di lancio fondamentale per nuove opere e talenti nel panorama cinematografico globale.

Il supporto e le collaborazioni del Biennale College Cinema

Il Biennale College Cinema è un'iniziativa di grande rilievo promossa dalla Biennale di Venezia. Gode del prezioso sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e di Chanel, partner fondamentali per la sua realizzazione.

Il progetto si avvale inoltre di importanti collaborazioni accademiche con istituzioni di prestigio come il Gotham Film & Media Institute e il TorinoFilmLab.

Le attività didattiche e formative sono rese possibili grazie al supporto del programma europeo Creative Europe – Media, sottolineando la dimensione internazionale dell'iniziativa.

La direzione della Mostra è affidata ad Alberto Barbera, figura di spicco nel mondo del cinema, mentre il ruolo di Head of Programme è ricoperto da Savina Neirotti, che coordina le attività del College.