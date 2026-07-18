Il Consorzio Nazionale Oli Minerali Usati (Conou) ha presentato al Giffoni Film Festival il cortometraggio animato ‘Olly e Regen – Il viaggio di una goccia’. L’evento, parte integrante del programma del festival in corso dal 17 al 25 luglio, conferma l’impegno del Consorzio nella sensibilizzazione delle nuove generazioni sui cruciali temi dell’ambiente, della sostenibilità e dell’economia circolare. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Pagina 3 International, sfrutta il linguaggio universale dell’animazione per veicolare messaggi educativi profondi e accessibili a un pubblico giovane.

Un racconto animato per la consapevolezza ambientale

Il corto narra le coinvolgenti avventure di Olly, una goccia di olio lubrificante usato, che intraprende un viaggio di trasformazione. Attraverso il processo di rigenerazione, Olly trova una nuova vita, simboleggiando il potenziale di ogni risorsa. Il progetto ‘Olly e Regen’ adotta una narrazione semplice ed emozionale, pensata per spiegare ai più giovani il complesso percorso dell’olio usato: dalla fase di raccolta fino alla sua rigenerazione che lo trasforma in un nuovo lubrificante. La storia rende così i processi della filiera Conou accessibili e comprensibili, trasformando un argomento tecnico in un racconto di scoperta, crescita e consapevolezza.

Il messaggio di fondo è un invito a considerare l’economia circolare non solo come un modello ambientale virtuoso, ma anche come un esempio concreto di come ogni fine possa rappresentare un nuovo inizio, trasmettendo un senso di rinascita e possibilità.

La proiezione del cortometraggio si è tenuta in una sala dedicata del festival, inserita nel programma ‘Impact!’, alla presenza dei giovani partecipanti, affettuosamente chiamati “Giffoners”. A seguito della visione, si è svolto un momento di dialogo costruttivo tra i rappresentanti di Conou e i ragazzi. Questo confronto è stato focalizzato sull’importanza del valore della circolarità e sulla sostenibilità intesa come modello concreto e imprescindibile per il futuro del nostro pianeta.

Dialogo, riconoscimento e diffusione digitale

L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco nel panorama della sostenibilità e della comunicazione. Sul palco erano presenti il presidente di Conou, Riccardo Piunti, insieme al presidente di Legambiente, Stefano Ciafani. Hanno contribuito al dibattito anche l’influencer green Giorgia Pagliuca e l’autore del corto, Filippo Lodi‑Fè, creative strategist di Pagina 3 International. Il confronto con i giovani ha enfatizzato l’importanza di considerare ogni rifiuto non come un mero scarto, ma come una risorsa preziosa. È stata sottolineata la necessità di promuovere attivamente la trasformazione dei materiali e di accrescere la consapevolezza ambientale tra le nuove generazioni, incoraggiandole a diventare protagoniste del cambiamento.

Nell’ambito delle sezioni in gara del Giffoni Film Festival, è stato istituito il Conou Special Award. Questo premio sarà assegnato al film che saprà raccontare con maggiore efficacia il valore intrinseco della trasformazione, l’importanza della consapevolezza individuale e l’impatto positivo che queste possono generare sulla collettività. Parallelamente, Conou ha pianificato una serie di contenuti social dedicati alle attività del festival, sviluppati in collaborazione con l’influencer e i ragazzi di Giffoni. L’obiettivo è amplificare la diffusione del progetto e coinvolgere attivamente anche il pubblico digitale, utilizzando un linguaggio in linea con il mondo dei più giovani e rendendoli parte integrante di questa importante missione di sostenibilità ambientale.