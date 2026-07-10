I consiglieri regionali delle Marche, Gianluca Nobili e Maurizio Mangialardi, hanno formalmente presentato un'interrogazione alla Giunta regionale, focalizzando l'attenzione sulla Fondazione Marche Cultura. L'iniziativa, resa nota il 10 luglio 2026, è volta a ottenere chiarimenti esaurienti in merito alle strategie adottate e alle attività concretamente svolte da questo ente, che opera con un ruolo chiave nel settore della promozione culturale all'interno della regione.

Nobili e Mangialardi hanno evidenziato con forza la necessità di una maggiore trasparenza sia per quanto concerne le linee guida programmatiche seguite dalla Fondazione Marche Cultura, sia per le specifiche modalità di impiego delle risorse pubbliche a essa destinate.

I consiglieri hanno sollecitato la Giunta a fornire un quadro informativo dettagliato sui progetti culturali promossi e sulle diverse collaborazioni attivate dall'ente, sottolineando l'importanza cruciale di un rigoroso controllo istituzionale su tutte le attività finanziate con fondi pubblici.

Richiesta di Trasparenza e Controllo Istituzionale

L'interrogazione presentata dai consiglieri Nobili e Mangialardi si articola su diversi aspetti fondamentali. Tra questi, spiccano la gestione complessiva delle risorse economiche, i criteri di selezione dei progetti culturali e la trasparenza delle procedure interne adottate dalla Fondazione. È stato chiesto alla Giunta di illustrare chiaramente quali siano i parametri e i criteri specifici utilizzati per la definizione delle strategie operative e, soprattutto, quali siano stati i risultati tangibili e misurabili conseguiti dalla Fondazione Marche Cultura nel corso degli ultimi anni di attività.

Il testo dell'interrogazione include anche la richiesta esplicita di rendere accessibili al pubblico i dati relativi alle collaborazioni instaurate con altri enti e associazioni culturali, oltre a presentare un bilancio dettagliato e trasparente di tutte le attività realizzate. A tal proposito, Nobili e Mangialardi hanno dichiarato: "Riteniamo di fondamentale importanza che la gestione delle risorse pubbliche destinate al settore della cultura sia improntata alla massima trasparenza e alla più elevata efficacia, per garantire il miglior impiego dei fondi a beneficio della collettività."

La Fondazione Marche Cultura: Missione e Progetti

La Fondazione Marche Cultura si configura come un ente regionale strategico, la cui missione principale è la valorizzazione e la promozione del vasto patrimonio culturale delle Marche.

Le sue attività spaziano dalla realizzazione di innovativi progetti culturali alla meticolosa gestione di eventi di rilievo, includendo anche la promozione turistica strettamente connessa ai beni culturali presenti sul territorio regionale. La Fondazione opera in stretta sinergia con numerose istituzioni, sia pubbliche che private, con l'obiettivo di sostenere e sviluppare iniziative che mirano a rafforzare l'identità culturale e ad accrescere la visibilità delle Marche tanto a livello nazionale quanto internazionale.

L'interrogazione avanzata dai consiglieri Nobili e Mangialardi si inserisce in un più ampio contesto di crescente attenzione pubblica e istituzionale verso la gestione oculata delle risorse pubbliche destinate al comparto culturale.

L'iniziativa riafferma la necessità impellente di assicurare piena trasparenza e responsabilità nell'operato di tutti gli enti regionali che gestiscono fondi pubblici, garantendo che ogni investimento contribuisca concretamente allo sviluppo culturale della regione.