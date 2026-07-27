Dal 7 al 9 agosto, il borgo di Conversano (Bari) si prepara ad accogliere l'undicesima edizione di 'Le Notti della Contea', la celebre rievocazione storica che trasforma il centro antico e piazza Castello in un teatro a cielo aperto. L'edizione 2026 è interamente dedicata al tema 'La donna e il potere', ponendo al centro il ruolo delle figure femminili nel Mezzogiorno baronale, tra autorevolezza, intrighi e resilienza. Tre giornate tematiche offriranno un ricco calendario di approfondimenti culturali, convegni, spettacoli itineranti, giochi per bambini, laboratori per famiglie e visite guidate, con attività per tutte le età.

La manifestazione è stata presentata nella sala Michele Campione del palazzo del Consiglio regionale della Puglia a Bari. L'iniziativa è promossa dall'Aps SensAzioni del Sud e dal Gruppo Storico Città di Conversano, con il patrocinio del Ministero della Cultura – Fondo Nazionale Rievocazione Storica, della Regione Puglia, del Comune di Conversano, del Cers e del Cians. L'evento è inoltre riconosciuto tra i Grandi Eventi della Città di Conversano.

Il programma tra storia e spettacolo

Il programma si articola in tre giornate di incontri e rappresentazioni che esplorano la presenza e l'influenza delle donne nella corte e nella società storica locale. Tra gli appuntamenti, approfondimenti storici su aristocrazie e governance al femminile, rappresentazioni itineranti e la tradizionale 'Contesa dei Casali'.

Un'area gastronomica dedicata ai sapori della tradizione completerà un viaggio tra scene di vita medievale e barocca, accampamenti storici e dimostrazioni di antichi mestieri.

Il grande Corteo Storico Multiepoca

Il momento culminante della manifestazione sarà il Corteo Storico Multiepoca, in programma la sera del 9 agosto. Oltre 300 rievocatori da tutta Italia sfileranno lungo un percorso di oltre tre chilometri. A guidare il corteo saranno il Conte Giangirolamo II Acquaviva d'Aragona (interpretato da Claudio Castrogiovanni) e la Contessa Isabella Filomarino (interpretata dall'attrice conversanese Celeste Savino). Il corteo si concluderà con il solenne saluto dei due protagonisti dalla balconata del Castello Aragonese, un momento molto atteso.

Valore e significato della rievocazione

'Le Notti della Contea' rappresenta una delle principali iniziative volte a valorizzare la storia e le tradizioni di Conversano. L'evento coinvolge l'intero centro storico, la piazza principale e luoghi simbolo come il Castello Aragonese, scenografia naturale per il saluto conclusivo. La scelta del tema – la donna e il potere – valorizza la ricerca storica sulle figure femminili legate ai grandi casati e alle dinamiche di potere nel Sud Italia in epoca medievale e barocca.

La manifestazione integra divulgazione scientifica, valorizzando ricerche su archivi e documenti storici, con l'intrattenimento per il grande pubblico. La partecipazione di numerose associazioni, l'attenzione per la narrazione storica e la qualità della ricostruzione scenografica hanno consolidato 'Le Notti della Contea' come uno degli appuntamenti più rilevanti tra le rievocazioni storiche in Puglia e nel Sud Italia, promuovendo la cultura e la tradizione del territorio.