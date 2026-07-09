La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza storica il 9 luglio 2026, stabilendo che un’opera di dominio pubblico in uno Stato membro può essere liberamente pubblicata online, anche se ancora protetta in altri Paesi dell'Unione. Questa decisione rappresenta un punto di svolta per i diritti d’autore e la distribuzione digitale, chiarendo che enti e operatori possono rendere disponibili in rete opere il cui diritto d’autore è scaduto nello Stato di pubblicazione, senza violare le normative di altri Stati UE.

La sentenza precisa che gli Stati membri non sono obbligati a estendere la protezione di un'opera sul proprio territorio oltre il periodo stabilito dalla loro normativa nazionale, anche in presenza di legislazioni più ampie altrove nell'UE.

Il caso riguardava la pubblicazione digitale di opere letterarie e artistiche con termine di protezione scaduto. Chi diffonde un'opera in uno Stato dove è di dominio pubblico non sarà ritenuto responsabile, né civilmente né penalmente, per la sua diffusione online, anche se il diritto d’autore è ancora attivo in un altro Paese, purché rispetti le leggi del Paese di pubblicazione.

Contesto e durata della protezione delle opere in Europa

La Corte UE ha motivato la sua decisione ricordando che, nonostante una disciplina armonizzata sul diritto d’autore UE, le normative nazionali possono prevedere limiti e durate differenti. Il diritto d’autore in Europa dura settanta anni post-mortem autore, con regimi specifici in alcune legislazioni.

Pertanto, un'opera può essere di dominio pubblico in un Paese e protetta in un altro. La sentenza è cruciale per archivi, biblioteche, enti culturali e piattaforme online impegnati nella digitalizzazione e diffusione di opere, risolvendo un annoso dibattito giuridico tra operatori del settore.

Implicazioni pratiche e reazioni nel settore culturale

La possibilità di pubblicare online opere di dominio pubblico promuove la diffusione della cultura e l'accesso libero ai contenuti. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che spetta agli operatori verificare il regime giuridico dell'opera nello Stato di divulgazione. Sebbene questa decisione agevoli università, musei e biblioteche nella loro missione di digitalizzazione, restano le prerogative statali su esercizio e tutela dei diritti connessi. Nel mondo culturale, la sentenza è accolta con favore, facilitando progetti di digitalizzazione e l'accesso alle collezioni storiche europee.