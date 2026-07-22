Ad Assisi, il Cortile di Francesco 2026 presenta un programma arricchito di nuovi appuntamenti, celebrando l’ottavo centenario della morte di San Francesco. Questa iniziativa, promossa dalla Basilica di San Francesco e dal Sacro Convento, si concentra sul valore delle relazioni e della vita, proponendo un calendario che include figure di spicco come l’europarlamentare Nicola Zingaretti, il medico Franco Berrino, il giornalista e scrittore Gabriele Romagnoli e il direttore di Avvenire Marco Girardo. Il motto scelto dalla comunità dei frati per questo anno centenario è “San Francesco vive”.

Il Cortile di Francesco si propone di offrire un contributo culturale approfondito sul concetto di vita, intesa non come mera sopravvivenza individuale, ma come un complesso di relazioni, cura reciproca, armonia a livello fisico e psicologico, rispetto per la natura, ricerca della giustizia, custodia e promozione della dignità e della felicità di ogni persona, e spiritualità. Fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, ha evidenziato come “parlare di vita in termini culturali significa attivare, favorire e alimentare sinergie: tra le persone, le associazioni, i gruppi, le istituzioni, perché proprio la vita di cui riconosciamo san Francesco portatore e custode si manifesta nei legami, nella capacità di fare rete, di collaborare per sognare e realizzare insieme dei sogni che sono e restino tali per la comunità e non solo per i singoli”.

Il calendario degli eventi

Il programma del Cortile di Francesco prevede diverse iniziative. Il 12 settembre, alle ore 11.30, si terrà l’incontro tra Valerio De Cesaris, rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, e fra Marco Moroni per la presentazione del volume “Pensare Francesco. Storia, memoria e uso politico”. Nel pomeriggio, alle ore 16, Nicola Zingaretti dialogherà con Claudio Sebastiani, direttore di ANSA Umbria, sul tema del “Patto per il Mediterraneo”.

Gli appuntamenti proseguono il 17 settembre: alle ore 16, Gabriele Romagnoli condividerà la sua esperienza in Corea; alle ore 19, Marco Girardo e fra Riccardo Giacon discuteranno il rapporto tra San Francesco e la comunicazione contemporanea.

La serata si concluderà alle ore 21 con il concerto “Canti di Rinascita” di Andrea Ceccomori, che vedrà la partecipazione del poeta Davide Rondoni. Infine, il 20 settembre, alle ore 18, il medico Franco Berrino terrà la lectio magistralis intitolata “Custodire la vita, abitare il tempo”, realizzata in collaborazione con Assisi4Life.

Patrocini e partner dell'evento

L’edizione 2026 del Cortile di Francesco gode del patrocinio del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, presieduto da Davide Rondoni. I media partner dell’iniziativa includono Media Vaticani (L’Osservatore Romano, Vatican News, Radio Vaticana), Rai (con il patrocinio di Rai Umbria), Avvenire, La Voce e Rai Cultura in qualità di Content Partner.

La conferenza stampa di presentazione si terrà il 7 settembre, alle ore 10.30, presso la Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi. Il programma dettagliato è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.