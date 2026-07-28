La nuova edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, l'evento globale di riferimento per l'industria cosmetica, tornerà alla fiera di Bologna dal 18 al 21 marzo 2027. La manifestazione celebrerà il suo sessantesimo anniversario introducendo un layout espositivo completamente rinnovato. Questa importante riorganizzazione segue il successo dell'edizione 2026, che ha visto la partecipazione di 3.104 espositori da 68 paesi e oltre 255.000 operatori del settore provenienti da 155 nazioni, confermando la sua posizione di leadership mondiale.

L'edizione 2027 si distinguerà per una significativa riorganizzazione delle aree espositive, con ampliamenti e riposizionamenti studiati per migliorare la leggibilità dell'offerta e ottimizzare i flussi di visita.

L'obiettivo primario è favorire gli incontri di business B2B e potenziare le opportunità di networking tra i professionisti del settore. Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof, ha sottolineato l'importanza di questo traguardo: “Il sessantesimo anniversario rappresenta un traguardo importante, ma soprattutto un’occasione per continuare a evolvere il ruolo di Cosmoprof come piattaforma globale al servizio dell’industria”.

Il nuovo layout e le aree specializzate di Cosmoprof

Il nuovo layout introduce una riorganizzazione mirata delle aree dedicate al retail e alla distribuzione professionale. I percorsi di visita sono stati concepiti per essere più intuitivi, rafforzando l'identità dei diversi comparti.

Tra le innovazioni più rilevanti, l'hub “skincare e make-up” sarà ampliato con oltre 1.000 metri quadrati aggiuntivi rispetto all'edizione precedente. Anche Cosmopack, l'hub internazionale focalizzato sull'intera supply chain cosmetica, è stato riorganizzato e valorizzato per offrire maggiore visibilità e opportunità.

Un'attenzione particolare è stata riservata alla presenza internazionale: le imprese cinesi saranno raggruppate in un padiglione specializzato per facilitarne l'identificazione, mentre un nuovo spazio sarà dedicato ai fornitori delle collettive coreane, con l'intento di valorizzare le competenze distintive della K-supply chain. Questa riorganizzazione mira a rendere l'esperienza di visita più efficace e a rafforzare l'identità dei vari segmenti professionali rappresentati a livello globale.

Cosmoprof: un evento strategico per l'industria

Cosmoprof Worldwide Bologna è organizzato da BolognaFiere Cosmoprof, parte del prestigioso gruppo BolognaFiere. L'ente fieristico, fondato nel 1964, gestisce uno dei principali quartieri fieristici europei e ospita annualmente numerosi eventi di portata internazionale. Cosmoprof si è affermato nel tempo come la piattaforma di riferimento per l'industria cosmetica mondiale, promuovendo costantemente l'innovazione e lo sviluppo di nuove opportunità di business tra aziende e operatori provenienti da ogni angolo del mondo.

La manifestazione rappresenta un appuntamento cruciale per i professionisti dei saloni, dei centri estetici, delle spa e del settore nail, offrendo loro spazi specializzati e servizi dedicati.

L'investimento continuo nell'innovazione del format e nei servizi proposti è volto a rispondere in modo proattivo alle esigenze di un mercato in costante evoluzione, garantendo a Cosmoprof di mantenere la sua rilevanza e il suo impatto nel panorama globale della bellezza.