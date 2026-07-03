La rinomata pianista e compositrice Cristiana Pegoraro si è esibita in un memorabile e acclamato concerto sul Waterfront di Baltimora, negli Stati Uniti. L'evento si è inserito nelle prestigiose celebrazioni di Sail 250, parte integrante delle iniziative di America 250, dedicate a commemorare il 250° anniversario dell’indipendenza statunitense. La cornice era di straordinaria suggestione: l’iconica nave scuola della Marina Militare Italiana Amerigo Vespucci era ancorata a pochi metri dal palco, conferendo alla serata un'atmosfera unica, solenne e altamente scenografica.

Il concerto, intitolato “From Amerigo Vespucci to America 250: A Musical Journey”, ha rappresentato un ponte ideale tra le due nazioni.

L’esibizione, accessibile a un pubblico selezionato di ospiti, ha visto Pegoraro presentare un repertorio che fondeva sapientemente brani della tradizione classica con le sue composizioni originali. Attraverso il suo distintivo storytelling, la pianista ha condotto gli spettatori in un autentico e coinvolgente viaggio musicale, concepito come un omaggio d’Italia all’America e all'incontro tra la cultura italiana e la scena contemporanea americana. Durante la performance, Cristiana Pegoraro ha dichiarato: “Suonare davanti all’Amerigo Vespucci, con il sole che tramonta sul porto di Baltimora, è stato un onore immenso e una grande emozione.

La musica attraversa gli oceani come le vele: con questo concerto ho voluto raccontare l’incontro tra due culture che condividono mare, storia e futuro.”

Un omaggio d’Italia all’America per una ricorrenza speciale

La Amerigo Vespucci, fiore all’occhiello della Marina Militare Italiana, universalmente riconosciuta come “la nave più bella al mondo” – appellativo ricevuto nel 1962 dalla portaerei statunitense USS Independence – ha avuto un ruolo centrale nelle celebrazioni di Sail 250. Questo evento ha rappresentato un raduno internazionale di grandi velieri e navi militari di portata globale, organizzato da prestigiose istituzioni, inclusa la United States Navy. La sua presenza a Baltimora, affiancata alla performance di alto profilo di Cristiana Pegoraro, ha voluto sottolineare e rafforzare simbolicamente i profondi legami culturali e storici tra Italia e Stati Uniti, proprio nell’anno delle celebrazioni per l’anniversario dell’indipendenza americana.

La realizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie alla sinergia tra il console generale d’Italia, Nico Frandi, e il comandante di Nave Amerigo Vespucci, Nicasio Falica. La decisionedi alternare brani classici e inediti ha evidenziato il desiderio di rimarcare, anche tramite l'arte musicale, i punti di contatto e la reciprocità tra le due culture celebrate durante la serata. Il pubblico selezionato ha avuto il privilegio di assistere a un concerto esclusivo direttamente sulla banchina del porto, con il pianoforte posizionato a pochi metri dalla chiglia della Vespucci, creando un'esperienza indimenticabile e esaltando la suggestiva atmosfera del paesaggio portuale al tramonto.

L’Amerigo Vespucci e le sue storiche navigazioni

La nave scuola Amerigo Vespucci ricopre da decenni un ruolo fondamentale e iconico nel rappresentare la tradizione marinara italiana a livello globale. Rinomata per la sua inconfondibile eleganza e per le sue celebri traversate oceaniche, la Vespucci funge da ponte tra generazioni di ufficiali e marinai, e al contempo tra l’Italia e le numerose nazioni visitate durante i suoi viaggi. La sua partecipazione al Sail 250 a Baltimora si inserisce pienamente in questa consolidata tradizione di scambi culturali e di cooperazione tra Italia e Stati Uniti.