Il Cristo degli Abissi, l'iconica statua bronzea immersa a diciotto metri di profondità nei fondali di Camogli, è stato oggetto di una significativa operazione interforze di manutenzione. L'intervento, coordinato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, mira a preservare questo simbolo mondiale della subacquea, che commemora le vite perse in mare e incarna un messaggio universale di pace.

La statua, alta due metri e mezzo e pesante 260 chilogrammi, è stata sottoposta a un'accurata pulizia. Le operazioni, organizzate dal servizio tecnico di archeologia subacquea della Soprintendenza, hanno visto la partecipazione dei sommozzatori di diversi corpi dello Stato: Vigili del Fuoco di Genova, Carabinieri, Guardia di Finanza, Cnes della Polizia di Stato, Guardia Costiera e Comsubin della Marina Militare.

Per garantire la massima tutela dell'opera e dell'ambiente marino, è stata impiegata un'idropulitrice a pressione fornita dai Vigili del Fuoco, che ha permesso di operare senza contatto diretto con la superficie bronzea.

Alessandra Cabella della Soprintendenza ha sottolineato la vulnerabilità dell'opera: "È un bronzo sofferente perché aggredito e assottigliato per decenni da infiniti e indiscriminati colpi di spazzola metallica e, come se non bastasse, indebolito dalle correnti galvaniche". Il soprintendente Tiné ha evidenziato il ruolo cruciale dell'ente: "Attraverso le competenze del Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea, la Soprintendenza ha la responsabilità di tutelare il Cristo degli Abissi, coordinando i sommozzatori di tutti i corpi e nuclei dello Stato, che collaborano alla sua conservazione direttamente sott’acqua.

La compartecipazione attiva e serena dei diversi corpi di sommozzatori dello Stato racchiude in sé un altissimo valore culturale e simbolico".

Un simbolo di memoria e subacquea

Concepito da Duilio Marcante e dai pionieri della subacquea ligure nel secondo dopoguerra, il Cristo degli Abissi fu realizzato per onorare la memoria delle vittime delle tragedie marine. La sua fusione fu resa possibile grazie alla raccolta di medaglie di Caduti, donate da madri e vedove, e di altri materiali come medaglie di atleti, parti di navi, eliche, campane e cannoni. Nel corso degli anni, la statua è diventata la prima e più celebre scultura sottomarina al mondo, un punto di riferimento per la subacquea internazionale e un'attrazione segnalata dal Daily Mail tra le bellezze sottomarine più spettacolari.

La natura e la collocazione della statua la rendono un patrimonio culturale particolarmente delicato, esposto periodicamente ad aggressioni ambientali e a fenomeni di degrado fisico. Per questo motivo, la Soprintendenza programma regolarmente interventi di pulizia e manutenzione straordinaria, avvalendosi della collaborazione dei migliori specialisti dei vari corpi dello Stato.

Storia e valore culturale

Posizionato nella baia di San Fruttuoso, all’interno dell’Area Marina Protetta di Portofino, il Cristo degli Abissi fu collocato sul fondo marino nel 1954. Oggi rappresenta una delle principali attrazioni subacquee della Liguria, richiamando ogni anno numerosi subacquei che si immergono per ammirare l'opera e partecipare alle cerimonie commemorative.

Il sito è costantemente monitorato anche per garantire la sicurezza delle immersioni. La presenza congiunta dei corpi di sommozzatori durante le operazioni di manutenzione evidenzia un'organizzazione attenta sia alla conservazione dell’opera sia alla sensibilizzazione su valori fondamentali come la memoria delle vittime e la tutela dell’ambiente marino. Il Cristo degli Abissi si conferma così non solo un emblema della subacquea, ma anche un significativo esempio della storia, della cultura e della protezione del patrimonio sommerso italiano.