L'attore statunitense Cuba Gooding Jr., vincitore dell'Oscar per la sua memorabile interpretazione in "Jerry Maguire", è stato insignito di un prestigioso riconoscimento all'Ischia Global Film & Music Festival. A trent'anni esatti dal ruolo che lo ha reso celebre, Gooding Jr. si appresta a vestire i panni di un nuovo e significativo personaggio: Josè Prudenzio Padilla, ammiraglio ed eroe nazionale colombiano, in un lungometraggio diretto da Mauricio Nava. Questa produzione, che sta già suscitando grande interesse in Colombia, vede nel cast anche l'attrice Carolina Guerra, anch'essa premiata di recente al festival ischitano.

Gooding Jr., cinquantottenne originario del Bronx, ha espresso la sua gratitudine: "Sono a Ischia per la prima volta, ringrazio per il premio". Il riconoscimento gli è stato consegnato dal maestro irlandese Jim Sheridan. Durante la cerimonia, l'attore ha rievocato con un sorriso la celebre battuta "Show me the money!" dal film che gli valse la statuetta. Pascal Vicedomini, fondatore e produttore del festival, ha elogiato Gooding Jr. definendolo "un attore di immenso talento, energia e carisma, che ha saputo conquistare un posto di rilievo nel cinema americano e nelle platee internazionali".

L'Ischia Global Film & Music Festival: un ponte tra culture

La ventiquattresima edizione dell'Ischia Global Film & Music Festival si è tenuta presso l'Albergo della Regina Isabella a Lacco Ameno.

L'evento, prodotto da Pascal Vicedomini e organizzato dall'Accademia Internazionale Arte Ischia, gode del sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e della Regione Campania. Per una settimana, la manifestazione ha animato il golfo di Napoli accogliendo oltre cento protagonisti del mondo dello spettacolo e offrendo al pubblico gratuitamente più di centottanta titoli tra proiezioni, panel di discussione, anteprime e premiazioni dedicate alle stelle del cinema e della musica internazionale.

La serata dedicata a Gooding Jr. ha incluso anche il Clive Davis Memorial, un tributo al leggendario produttore musicale americano. L'evento ha visto la partecipazione di illustri presidenti onorari come Trudie Styler, Jim Sheridan e Tony Renis, affiancati dal premio Oscar Alessandro Bertolazzi, presidente di giuria per l'edizione in corso.

La carriera di Cuba Gooding Jr. e il progetto "Padilla"

La filmografia di Cuba Gooding Jr. vanta numerosi successi, tra cui "Codice d’onore", "Qualcosa è cambiato", "Pearl Harbor", "Zoolander" e "Norbit". Nel 2016, ha interpretato O.J. Simpson nella prima stagione di "American Crime Story", la serie di successo di Ryan Murphy. Tuttavia, il ruolo più iconico e quello che gli ha conferito fama mondiale rimane l'interpretazione in "Jerry Maguire" (Cameron Crowe, 1996), al fianco di Tom Cruise.

Le radici artistiche di Gooding Jr. affondano nella sua famiglia: il padre, Cuba Gooding Sr., era il cantante di un gruppo R&B, mentre la madre, Shirley, faceva parte delle coriste dei The Sweethearts. Il suo ultimo impegno cinematografico, il film "Padilla", appena concluso di girare con Carolina Guerra, narra la storia di un eroe nazionale colombiano, evidenziando come il cinema possa esplorare l'identità storica e culturale. La presentazione di questo progetto a Ischia conferma il ruolo del festival come un punto di incontro cruciale tra le produzioni hollywoodiane, il cinema europeo e quello mediterraneo.