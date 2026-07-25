Dal 1° agosto 2026, il Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo e il Comune di Milano lanciano una sperimentazione di aperture serali straordinarie per alcuni dei più importanti monumenti italiani. L'iniziativa, che si estenderà per tutto il mese di agosto, prevede un prolungamento degli orari di visita fino a quattro ore oltre il consueto. Questa estensione coinvolgerà a Roma monumenti statali come il Colosseo e il Pantheon, e a Milano il Castello Sforzesco. L'obiettivo è favorire l'accessibilità per turisti e cittadini, permettere visite in orari meno caldi e valorizzare il patrimonio nazionale in fasce orarie tradizionalmente meno frequentate.

Il Colosseo sarà visitabile il venerdì e il sabato dalle 19:45 alle 23:30. Il Pantheon aprirà dalle 19:00 alle 23:00, eccetto il giovedì. Il Castello Sforzesco, invece, estenderà l'apertura tutti i giorni dalle 17:30 alle 19:30, due ore in più rispetto all'orario normale. Alessandro Giuli, Ministro della Cultura, ha definito le aperture serali "un’occasione suggestiva per avvicinare il pubblico a due testimonianze universali della storia e dell’ingegno umano, promuovendo accessibilità e consapevolezza". Gianmarco Mazzi, Ministro del Turismo, ha aggiunto che questa sperimentazione "risponde alle esigenze di viaggiatori e cittadini e rafforza il legame tra i due ministeri". Il turismo culturale è diventato la prima motivazione di viaggio per i turisti nel 2026, generando una spesa complessiva di 58 miliardi di euro.

Milano: il Castello Sforzesco di sera

A Milano, la sperimentazione interessa il Castello Sforzesco, uno dei siti civici più visitati d'Italia, che nell'ultimo anno ha registrato oltre mezzo milione di ingressi. L'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, ha spiegato che la struttura rimarrà aperta fino alle 19:30. Per tutto agosto, i visitatori potranno accedere, con un biglietto ridotto, alle sale del Museo di Arte Antica e ammirare la Pietà Rondanini di Michelangelo. Sarà inoltre possibile visitare la mostra "Passione e Disegno" nelle Salette della Grafica, con opere da Leonardo da Vinci a Keith Haring.

Dal 2019, i musei civici milanesi hanno visto un aumento dell'affluenza da 1,3 a 1,7 milioni di visitatori, a conferma del crescente interesse per l'offerta culturale.

Le aperture serali rientrano in una strategia volta a incentivare la fruizione dei luoghi simbolo, offrendo maggiore flessibilità a cittadini e turisti internazionali.

Roma: Colosseo e Pantheon in orario serale

Anche Roma vede protagonisti due dei suoi monumenti più emblematici: il Colosseo e il Pantheon. Entrambi, simboli dell'epoca imperiale e religiosa, riconosciuti globalmente, saranno accessibili in orari serali per offrire nuove prospettive di visita. Il Colosseo, con aperture il venerdì e il sabato fino alle 23:30, propone un'occasione inedita per apprezzare l'anfiteatro dopo il tramonto. Il Pantheon sarà fruibile in serata tutti i giorni, escluso il giovedì. L'estensione degli accessi mira anche a razionalizzare i flussi e gestire l'affluenza, rispondendo alla domanda di turismo culturale e sostenibile.

Questa iniziativa rappresenta un'opportunità concreta per promuovere l'incontro tra pubblico e patrimonio, ampliando l'esperienza e rafforzando il ruolo della cultura nell'economia. La possibilità di visitare monumenti e opere di rilievo in momenti insoliti valorizza ulteriormente questa sperimentazione, inserendola in un più ampio contesto di valorizzazione dei beni culturali italiani.