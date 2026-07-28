La rassegna cinematografica "I Misteri della Fede", ideata da Nexo Studios, si propone di esplorare la spiritualità e il profondo legame tra l'uomo e il divino, indagando il senso dell'esistenza. L'iniziativa porterà nelle sale italiane tre pellicole tra documentari e animazione, con proiezioni programmate dal 15 ottobre al 3 dicembre 2026.

Il debutto è fissato dal 15 al 21 ottobre 2026 con il documentario "Carlo Acutis. Il giovane santo". Questa produzione di Nexo Studios, realizzata con Officina della Comunicazione e Our Films (a Mediawan Company), gode del patrocinio dell'Associazione Amici di Carlo Acutis e della collaborazione della Fondazione Cariplo.

Diretto da Luca Salmaso, il film intende narrare la storia di una figura contemporanea che, a vent'anni dalla sua scomparsa, continua a ispirare le nuove generazioni. La pellicola offre uno sguardo intimo e attuale, mettendo in luce la dimensione umana di Acutis prima ancora di quella religiosa. Grazie alla partecipazione della famiglia e all'utilizzo di materiali inediti, come fotografie e video privati, il documentario restituisce un ritratto autentico di un ragazzo che, nei suoi soli quindici anni di vita, ha lasciato un segno profondo e universale.

Dal miracolo di San Gennaro all’animazione di Dickens

Il secondo appuntamento della rassegna è con "O Sang. Il miracolo di San Gennaro", in programma dall'11 al 15 novembre 2026.

Anche questo documentario è una produzione Nexo Studios e Officina della Comunicazione, con la regia di Giovanni Troilo. L'opera si concentra sulla figura del santo Patrono di Napoli e sulla secolare tradizione del miracolo dell’ampolla, intrecciando sapientemente fede, identità popolare e narrazione storica. Il racconto esplora il legame profondo tra il santo e la comunità partenopea, muovendosi tra sacro e profano, e offre un ritratto di una Napoli viva, stratificata e in continua evoluzione. La narrazione è corale e vede la partecipazione di figure istituzionali e popolari, tra cui l'abate della Real Cappella di San Gennaro e il duca Carafa d’Andria, le cui storie si intrecciano come fili sotterranei che attraversano la città.

A chiudere la rassegna, dal 3 dicembre 2026, sarà "Il re dei re. La più grande storia mai raccontata", un film d’animazione che ha già riscosso un notevole successo internazionale, superando gli 80 milioni di dollari al botteghino. Diretto dal regista coreano Seong-ho Jang, che firma la sceneggiatura insieme a Rob Edwards, il film trae ispirazione da "The Life of Our Lord" di Charles Dickens. Questo racconto, che lo scrittore inglese dedicava ai propri figli leggendolo loro ogni Natale, rivive sullo schermo. La trama segue lo stesso Dickens, il figlio Walter e l'inseparabile gatta Willa nei giorni della messa in scena del "Canto di Natale". Tutto ha inizio quando Dickens narra al piccolo Walter la più grande storia mai raccontata, e grazie alla vivida immaginazione del bambino, Walter si ritrova a camminare accanto a Gesù, assistendo ai suoi miracoli e condividendone le prove.

Protagonisti, collaborazioni e visioni contemporanee delle storie di fede

La rassegna "I Misteri della Fede" si configura come un significativo esempio di sinergia tra produzione cinematografica e il mondo associativo. Il progetto ha beneficiato del sostegno di realtà importanti come l'Associazione Amici di Carlo Acutis e la Fondazione Cariplo. Inoltre, la partecipazione diretta della famiglia Acutis ha permesso di accedere a materiali inediti, arricchendo la narrazione sulla vita del giovane beato. Il ciclo di proiezioni si rivolge a un pubblico eterogeneo, valorizzando sia l'esperienza documentaria che quella animata, e riunendo temi di spiritualità, identità culturale e narrazione moderna.

L'indagine sulle radici culturali e spirituali, la rilettura in chiave attuale di storie religiose e popolari, e la collaborazione di registi di spicco come Luca Salmaso, Giovanni Troilo e Seong-ho Jang, contribuiscono a rendere questa rassegna un'occasione preziosa per riflettere sul rapporto tra fede, storia e immaginario collettivo, sia in Italia che a livello più ampio.