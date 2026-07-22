La ventunesima edizione delle Giornate degli Autori si terrà a Venezia dal 28 agosto al 7 settembre 2026, confermandosi un appuntamento di rilievo nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Sotto la direzione di Sylvie Pialat e Giorgio Gosetti, la manifestazione continua a essere un punto di riferimento per il cinema indipendente, proponendo un programma che quest’anno esplora il concetto di frontiera, sia geografica che tematica. Il filo conduttore si esprime attraverso la selezione delle opere e una serie di eventi speciali, tra cui una carta bianca dedicata alla star francese Catherine Deneuve.

Il programma include sedici film in concorso, provenienti da diversi paesi e caratterizzati da narrazioni che “superano i confini”. Tra i titoli più attesi spicca Balcanica di Ema Kugler, presentato in anteprima mondiale. La selezione offre uno sguardo ampio su produzioni dal Medio Oriente, dal Nord Africa, dall’Europa dell’Est e dall’America Latina, con un’attenzione particolare alle nuove voci del cinema contemporaneo, testimoniata dalla presenza di otto opere prime. Un elemento distintivo di questa edizione è la parità di genere: quasi la metà dei registi in concorso sono donne, una presenza resa possibile dalla crescente qualità della produzione femminile. Tra le registe in evidenza figurano Marta Mateus dal Portogallo e Yamina Zoutat dalla Francia.

Omaggio a Catherine Deneuve e nuovi talenti

Uno degli appuntamenti centrali delle Giornate degli Autori sarà l’omaggio alla carriera di Catherine Deneuve, che culminerà con la proiezione di Place des Victoires. La celebre attrice francese avrà inoltre l’opportunità di curare una “carta bianca”, scegliendo titoli e iniziative che riflettono i suoi interessi artistici. La manifestazione dedicherà anche una sezione ai giovani talenti, offrendo incontri e masterclass. Questi spazi di confronto approfondiranno il ruolo delle donne nel cinema e le sfide del racconto cinematografico nelle società in continua trasformazione.

Le Giornate degli Autori si affermano così come una piattaforma di dialogo internazionale, promuovendo autori e autrici innovativi e dando voce a storie provenienti da contesti spesso poco rappresentati nel circuito commerciale.

Si registra una significativa partecipazione di paesi balcanici e mediorientali, affiancata da numerosi titoli europei. Il programma è arricchito da eventi serali, dibattiti e una collaborazione con il progetto 27 Times Cinema, che coinvolge giovani spettatori da tutta Europa.

Il ruolo delle Giornate degli Autori nel panorama veneziano

Istituite nel 2004, le Giornate degli Autori rappresentano da oltre vent’anni un appuntamento di rilievo nell’agenda veneziana. Nata come sezione indipendente, la manifestazione ha l’obiettivo di valorizzare il cinema d’autore internazionale e le produzioni indipendenti. La programmazione, curata da un comitato internazionale, accoglie ogni anno tra i 10 e i 20 lungometraggi che spesso affrontano temi sociali, culturali e politici legati all’attualità.

Nel corso degli anni, le Giornate degli Autori hanno ospitato le anteprime di registi poi divenuti protagonisti nel panorama mondiale e hanno lanciato numerosi talenti emergenti. La sede principale, la Casa degli Autori al Lido di Venezia, si anima durante il festival con incontri, retrospettive e dibattiti. La manifestazione conferma così la sua centralità nel sistema dei festival internazionali, attirando un pubblico eterogeneo composto da operatori del settore, critici, studenti e appassionati provenienti da tutta Europa.