Torna per la sua quindicesima edizione il Festival del Giornalismo d'Inchiesta delle Marche, un appuntamento annuale che si propone di approfondire i temi cruciali dell'informazione, della comunicazione e del ruolo del giornalismo nella società contemporanea. L'evento, che si svolgerà dal 4 al 26 settembre, è dedicato alla memoria del compianto giornalista Gianni Rossetti, figura di riferimento nel panorama dell'inchiesta giornalistica.

La rassegna prevede un ricco calendario di cinque incontri, distribuiti in diverse località marchigiane: Osimo, Ancona, San Marcello e Filottrano.

Questi appuntamenti offriranno occasioni di dibattito e riflessione con protagonisti di spicco del giornalismo italiano, esplorando le sfide e le responsabilità di una professione in continua evoluzione.

Il Programma Dettagliato degli Incontri

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 4 settembre, a Osimo, presso il suggestivo Santuario San Giuseppe da Copertino. L'incontro, intitolato "L'informazione religiosa e le nuove forme di comunicazione", vedrà come ospite d'onore Don Walter Insero. Sacerdote, giornalista, autore televisivo e docente della Pontificia Università Gregoriana, Don Insero è una figura di riferimento nel campo della comunicazione radiotelevisiva. Durante la serata, gli sarà conferito il prestigioso Premio Informazione religiosa e crossmedialità, un riconoscimento al suo impegno e alla sua capacità di innovare in un settore delicato e in costante trasformazione.

La rassegna proseguirà venerdì 6 settembre, sempre a Osimo, ma nella cornice del Teatro La Nuova Fenice. Qui sarà protagonista Maurizio Molinari, giornalista di grande esperienza e già direttore di testate nazionali di rilievo come La Stampa e La Repubblica. A Molinari verrà assegnato il Premio Inchiesta 2026, un tributo alla sua carriera dedicata all'approfondimento e alla ricerca della verità attraverso il giornalismo investigativo.

L'11 settembre, il Festival si sposterà ad Ancona, presso l'Auditorium 'Valdimiro Belvederesi' della Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino. L'incontro vedrà la partecipazione di Manuela Moreno, giornalista nota per il suo rigore professionale. Il dibattito si concentrerà su temi di fondamentale importanza quali la verifica delle fonti, l'etica professionale e la responsabilità intrinseca dell'informazione in un panorama comunicativo sempre più rapido, complesso e spesso frammentato.

A Manuela Moreno sarà conferito il Premio Giornalisti in Prima Linea, un riconoscimento al suo impegno quotidiano e alla sua dedizione nel portare avanti un giornalismo di qualità.

La Vallesina accoglierà il Festival domenica 20 settembre, al Teatro Ferrari di San Marcello. Qui interverrà Alessio Zucchini, giornalista e inviato di lungo corso, nonché volto noto della televisione italiana come conduttore dell'edizione serale del Tg1. A Zucchini verrà consegnato il Premio Giornalismo in TV, celebrando il suo contributo alla narrazione televisiva e alla capacità di informare il pubblico con chiarezza e professionalità.

L'ultimo appuntamento di questa ricca edizione si terrà sabato 26 settembre a Filottrano, presso il Cinema Teatro Torquis.

La serata vedrà come protagonista Nunzia De Girolamo, che animerà un incontro dedicato a "La contemporaneità della TV di oggi tra informazione e infotainment". Un'occasione per analizzare le dinamiche attuali del mezzo televisivo, bilanciando la necessità di informare con le nuove forme di intrattenimento.

Il Valore del Giornalismo d'Inchiesta

L'organizzazione del XV Festival del Giornalismo d'Inchiesta delle Marche è curata dal Circolo Ju Ter Osimo Aps Ets, un'associazione impegnata nella promozione culturale e sociale. La direzione artistica dell'evento è affidata a Giacomo Galeazzi, il quale ha sottolineato l'importanza del giornalismo investigativo, specialmente nel contesto attuale. Galeazzi ha infatti dichiarato: "In un mondo che torna ad alzare muri, il giornalismo d'inchiesta getta ponti tra culture e linguaggi".

Questa affermazione evidenzia la missione del Festival: promuovere un giornalismo capace di superare barriere, favorire la comprensione e stimolare il dibattito critico su temi di rilevanza globale e locale.