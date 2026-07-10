La Galleria Pescheria di Cesena ospita la mostra 'Da San Miniato al mondo', un evento cardine del programma ClicCiak 2026, visitabile fino al 2 agosto 2026. Nata dalla collaborazione tra il Centro Cinema Taviani di San Miniato (Pisa) e il Comune di Cesena, l'esposizione celebra la straordinaria carriera dei fratelli registi Paolo e Vittorio Taviani.

Il percorso espositivo ripercorre le tappe salienti della loro produzione cinematografica. I Taviani furono maestri capaci di trasformare il cinema in uno strumento di profonda riflessione sul presente, sulla memoria e sull’essere umano.

In mostra, fotografie di scena dei loro film guidano il visitatore in un universo dove realtà e finzione si intrecciano, e ogni immagine conserva la forza di una domanda aperta, invitando a una riflessione sull’opera dei due registi.

Un viaggio nella filmografia dei Taviani

L'itinerario artistico prende avvio dal film d’esordio dei fratelli, attraversando l'intera loro produzione fino all’ultima opera realizzata insieme, 'Una questione privata'. La mostra si conclude con 'Leonora addio', film diretto dal solo Paolo Taviani dopo la scomparsa del fratello Vittorio. Questo percorso offre uno sguardo approfondito sull'evoluzione stilistica e tematica dei due cineasti.

In concomitanza con il festival, domenica 11 luglio 2026, alle ore 17.30, sarà presentato il volume 'Taviani', curato da Carlo Baroni.

Questa pubblicazione, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, rende omaggio alla carriera e all’eredità artistica dei registi, evidenziando il legame con il loro territorio d'origine.

L'impegno del Centro Cinema Taviani

Il Centro Cinema Taviani di San Miniato, co-promotore della mostra con il Comune di Cesena, è un'istituzione dedicata alla valorizzazione e diffusione della cultura cinematografica, con particolare attenzione all'opera dei fratelli Taviani. Il Centro si impegna a conservare e promuovere il loro patrimonio artistico e culturale attraverso attività espositive, pubblicazioni e iniziative di ricerca.

L’esposizione e le iniziative collegate rappresentano un'occasione per approfondire la conoscenza della produzione dei Taviani e per riflettere sul ruolo del cinema come strumento di analisi della società e della memoria collettiva.