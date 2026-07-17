La scrittrice Dacia Maraini ha partecipato al Festival di Giffoni Valle Piana il 17 luglio 2026, offrendo ai giovani presenti una riflessione sul tema della scuola. Maraini ha denunciato la “dissacrazione” dell’istituzione educativa, attribuendone la responsabilità non ai docenti, ma “al potere e alle sue tante riforme sbagliate”.

Maraini ha tracciato un netto contrasto con il passato, quando era impensabile che uno studente aggredisse un professore o che un insegnante vivesse nel timore di denunce familiari. Questa differenza, ha spiegato, risiedeva nel riconoscimento dell'autorevolezza della scuola, pilastro fondamentale per la costruzione della società.

Per ristabilire tale valore, la scrittrice ha enfatizzato la necessità che “l’insegnante deve avere una sua autorevolezza”. Ha inoltre sottolineato che “i professori sono pagati troppo poco”, evidenziando come la questione non sia solo economica, ma richieda un più ampio “investimento sulla scuola”.

La scuola del futuro: studenti protagonisti e apprendimento attivo

Nel suo intervento, Dacia Maraini ha delineato una visione per la scuola contemporanea, evidenziando come sia cruciale che i ragazzi si sentano protagonisti del loro percorso. Ha spiegato che, nella realizzazione di progetti, è fondamentale offrire agli studenti la possibilità di inventare, evitando una trasmissione di conoscenze “calata dall’alto”.

Per Maraini, sono la passione e la voglia di apprendere gli elementi essenziali per restituire alla scuola la sua “sacralità” e la sua funzione più profonda.

Il Festival di Giffoni: un crocevia di idee per i giovani

L’intervento di Dacia Maraini si è svolto nell’ambito del Festival di Giffoni, un evento di risonanza internazionale che dal 1971 accoglie giovani da diverse regioni a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Il festival si propone come un’importante occasione di confronto su temi culturali e sociali ed è riconosciuto per il suo impegno nella promozione della cultura tra le nuove generazioni, offrendo una piattaforma ideale per dibattiti significativi sull’educazione.