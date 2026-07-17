Dacia Maraini ha partecipato il 17 luglio 2026 al festival di Giffoni, condividendo le sue profonde riflessioni sull’intelligenza artificiale e su temi sociali cruciali come il femminicidio e l’educazione. Durante l’incontro, la scrittrice ha spiegato la sua visione, invitando a non temere l’IA. Maraini ha affermato che l’intelligenza artificiale non potrà mai eguagliare l’essere umano perché “non muore” e, di conseguenza, non possiede la consapevolezza della finitezza, un elemento intrinseco e fondamentale dell’esperienza umana. Ha inoltre evidenziato che l’IA “non conosce l'amore, il dolore”, e che solo acquisendo tali capacità potrebbe avvicinarsi alla condizione umana.

Educazione e contrasto alla violenza: la visione di Maraini

Rispondendo alle domande dei giovani presenti, Maraini ha affrontato con determinazione il tema della violenza di genere. Ha sostenuto che “non si controlla la violenza con le regole, con la prigione, con i braccialetti”, pur riconoscendo l’utilità di questi strumenti. La vera e duratura soluzione, secondo la scrittrice, risiede nell’educazione e nell’azione della scuola. Maraini ha ribadito che l’educazione all’altro dovrebbe essere obbligatoria e non limitata alla sola educazione sessuale, poiché il sesso è una parte integrante e inseparabile della persona umana, legata a sentimenti, sensibilità e alla visione complessiva del mondo.

La scrittrice ha definito il femminicidio una tragedia culturale, non riconducibile a fattori naturali o sessuali, ma piuttosto a una regressione culturale profonda. Ha ricordato come per secoli l’uccisione della donna fosse legittimata, citando il delitto d’onore, abolito in Italia solo nel 1981. Maraini ha sottolineato che la cultura e la sublimazione delle emozioni sono essenziali per ridurre l’accettazione della violenza. Ha condannato fermamente l’idea del possesso nella virilità, evidenziando come alcuni uomini non accettino l’autonomia femminile, generando disperazione e violenza. Il femminicidio, ha concluso, comporta solo perdite per chi lo commette, senza alcun vantaggio concreto, ma piuttosto la perdita di libertà, famiglia e figli.

Incontri e messaggi ai giovani

Nel corso dell’evento, Dacia Maraini è stata insignita del premio Futura – L’impossibile è possibile della Zecca dello Stato. La scrittrice ha dimostrato una spiccata empatia e attenzione verso i giovani, interessandosi ai loro percorsi di studio e alle loro aspirazioni di formazione all’estero, con l’auspicio di un loro ritorno in Italia. Ha offerto parole di incoraggiamento a chi nutre timori di non riuscire a vivere della propria passione musicale e ha fornito preziosi consigli a una giovane insegnante. Sul complesso rapporto tra sofferenza e scrittura, ha osservato che “il dolore va affrontato” e che “scrivere serve, anche se la letteratura non cambia il mondo, costruisce consapevolezza”.

Radici culturali e difesa delle idee

Maraini ha condiviso un ricordo significativo della sua infanzia, l’internamento in un campo di concentramento in Giappone, dovuto al rifiuto dei suoi genitori di giurare fedeltà alla Repubblica di Salò. Da questa esperienza traumatica ha tratto una lezione fondamentale sull’importanza di difendere le proprie idee. Ha concluso il suo intervento con un forte richiamo al valore della cultura e della parola, evocando figure come Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia, e opponendosi con fermezza a una cultura consumistica. Ha riaffermato che “il fine non è il commercio ma l'essere umano”, ponendo l’individuo al centro di ogni valore.