Un prezioso frammento di pagina miniata, parte dei corali medievali della Concattedrale di Colle di Val d’Elsa, è stato restituito all’Arcidiocesi di Siena‑Colle di Val d’Elsa‑Montalcino. L’opera, trafugata nel 1932 dalla concattedrale valdesana e conservata per decenni al Cleveland Museum of Art negli Stati Uniti, è rientrata in Italia grazie a una trattativa diplomatica tra i governi italiano e statunitense e all’intervento dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. La cerimonia di restituzione si è svolta a Siena, nel Palazzo Arcivescovile, alla presenza del comandante dei Carabinieri TPC sezione di Firenze, Lorenzo Maria Collamati, e del cardinale arcivescovo Augusto Paolo Lojudice.

La restituzione rappresenta un importante risultato per la tutela del patrimonio culturale ecclesiastico, riportando alla comunità un’opera di straordinario valore storico e artistico. La miniatura appartiene a un codice facente parte di un gruppo di libri liturgici medievali, realizzati tra il XIII e il XV secolo per il convento francescano di San Lucchese a Poggibonsi. Nel corso del XIX secolo, a seguito dell’allontanamento dei frati, i manoscritti furono trasferiti nella Concattedrale di Colle di Val d’Elsa, dove subirono due principali episodi di furto nel 1932 e nel 1982. Il frammento restituito apparve sul mercato nel 1952, quando fu acquistato dal museo americano.

La miniatura restituita: caratteristiche e attribuzione

L’opera rientrata nel patrimonio senese è un ritaglio di pagina miniata con un capolettera ‘A’ e una scena istoriata raffigurante Cristo benedicente tra due angeli sopra il gruppo degli Apostoli. Risalente al primo decennio del Trecento, è attribuita al cosiddetto Maestro dei corali di San Lucchese, artista probabilmente formatosi nell’ambito del Primo Maestro dei corali del Duomo di Siena. La lettera ‘A’ potrebbe essere l’iniziale di un testo liturgico della prima domenica d’Avvento.

Questo recupero arricchisce il patrimonio dei corali miniati già riconsegnati all’Arcidiocesi nel 2020 e nel 2025. L’intera collezione è oggi conservata presso il Museo di San Pietro di Colle di Val d’Elsa.

I corali rappresentano un nucleo di eccezionale valore storico e artistico per la diocesi senese, originariamente creati per il convento di San Lucchese tra il tardo Duecento e il Quattrocento. Il Museo di San Pietro è il principale punto di riferimento per la valorizzazione, lo studio e la tutela di queste opere, custodendo anche altre testimonianze di arte sacra locale.