Il Giffoni Film Festival si prepara a un'edizione ricca di eventi, in programma dal 17 al 25 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. La manifestazione accoglierà centoquattro film in competizione da ogni parte del mondo e ben settantacinque registi internazionali. Il programma prevede inoltre sette anteprime esclusive e diciassette eventi speciali, arricchiti dalla presenza di oltre cento ospiti di spicco. Non mancheranno workshop dedicati a duecento aspiranti attori e attrici, condotti da professionisti del settore, oltre a concerti, laboratori creativi e fiabe per i più piccoli.

Le attese anteprime e i grandi nomi

Il calendario delle proiezioni include diverse anteprime di grande richiamo. Il 17 luglio sarà la volta di Sunny Dancer, presentato dal regista George Jaques e dalla protagonista Bella Ramsey. Il giorno seguente, il pubblico potrà scoprire L'Isola dei Ricordi, il nuovo lungometraggio d'animazione firmato DreamWorks Animation, diretto da Joel Crawford e Januel Mercado, che vedrà la partecipazione di Sean Sexton. Il 19 luglio, l'attenzione si sposterà su Greta e le favole vere di Berardo Carboni. The Walt Disney Company Italia porterà due novità assolute: l'attesissimo Oceania (live action) e Becoming Her: Prima di diventare grandi. Il 20 luglio sarà protagonista Minerva - La Scuola, mentre il 22 luglio è attesa la proiezione di Paw Patrol - Missione dinosauri.

Infine, il 23 luglio, Netflix presenterà il fenomeno globale Kpop Demon Hunters, per la prima volta con tutte le canzoni in italiano.

Incontri, formazione e musica dal vivo

Il festival si distingue per la sua offerta di eventi speciali e la presenza di un parterre di ospiti illustri, tra cui spiccano nomi come Bella Ramsey, Sean Sexton, Matilda De Angelis, Fabrizio Gifuni, Massimiliano Caiazzo, Benedetta Porcaroli, Massimiliano Gallo, Lino Musella, Samuele Carrino, Enzo D'Alò, Carolina Crescentini, Sydney Sibilia e Michele Riondino. Saranno organizzati workshop interattivi incentrati su tematiche fondamentali per gli aspiranti professionisti del cinema, come la costruzione di un ruolo, la gestione delle emozioni sul set e l'interpretazione profonda di una storia.

La musica sarà un elemento centrale della manifestazione: per nove sere, in Piazza Fratelli Lumiere, si terranno showcase live gratuiti con l'esibizione di trenta artisti. Tra questi, spiccano Francesco Gabbani, Sarah Toscano, Francesca Michielin, Nicolò Filippucci ed Eiffel 65. Una serata speciale, il 24 luglio, sarà dedicata ai talenti campani, in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno.

Sport, gastronomia e intrattenimento per tutti

Il programma del Giffoni Film Festival si arricchisce ulteriormente con la terza edizione del Giffoni Sport, che vedrà la partecipazione di quaranta ospiti di rilievo dal mondo sportivo. Tra i nomi attesi figurano Cristina Chirichella, Mattia Furlani, Alice Bellandi, Luca Dotto, Matteo Rivolta, Giacomo Galanda, Giulia Imperio e Andrea Zorzi.

Per il quinto anno consecutivo torna anche il Giffoni Food Show, un format interamente dedicato al mondo del food & beverage. Il Giardino degli Aranci ospiterà fiabe, spettacoli e show aperti a tutti, mentre ogni sera sarà possibile godere del cinema all’aperto con la rassegna Celebration Night. Il festival si conferma così un appuntamento di respiro internazionale e multidisciplinare, capace di offrire un programma articolato che coinvolge attivamente il pubblico, i professionisti del settore e i giovani talenti emergenti.