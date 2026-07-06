Il Giffoni Film Festival si prepara a tornare, dal 19 al 28 luglio 2026, a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. La 56esima edizione della rassegna si annuncia con il tema evocativo "Il racconto delle cose impossibili", confermando il suo ruolo di evento di riferimento per il cinema dedicato ai giovani e alle famiglie.

Quest'anno, il festival presenterà 104 film in concorso, selezionati tra oltre 3.000 opere provenienti da ogni angolo del mondo. Le pellicole saranno suddivise in sezioni specifiche, pensate per coinvolgere bambini, adolescenti e giovani adulti.

Una giuria eccezionale, composta da più di 5.000 ragazzi provenienti da 33 Paesi, avrà il compito di valutare le opere e di partecipare attivamente a incontri e laboratori, rendendo l'esperienza un vero e proprio momento di crescita e confronto.

Programma e Novità dell'Edizione 2026

Il programma del Giffoni Film Festival 2026 è ricco di proiezioni, incontri con registi e attori di fama, workshop e attività formative. Il tema "Il racconto delle cose impossibili" è stato scelto per stimolare la creatività e l'immaginazione dei giovani partecipanti, invitandoli a riflettere sulle sfide e opportunità che il cinema può offrire. Tra le novità di quest'anno, spicca una particolare attenzione alle nuove identità e alle sfide della contemporaneità, con una selezione di film che affrontano tematiche cruciali come l'inclusione, la diversità e l'innovazione sociale.

Claudio Gubitosi, direttore del festival, ha evidenziato l'importanza del coinvolgimento giovanile: "Giffoni è una comunità che si rinnova ogni anno grazie all'energia e all'entusiasmo dei ragazzi". L'obiettivo primario resta quello di offrire uno spazio di confronto e crescita, dove il cinema si trasforma in un potente strumento di dialogo tra culture diverse, promuovendo la comprensione e l'apertura mentale.

Il Ruolo Internazionale del Festival

Riconosciuto a livello globale, il Giffoni Film Festival si afferma come uno dei principali eventi dedicati al cinema per ragazzi. Fondato nel 1971, il festival si è distinto per la sua capacità unica di coinvolgere attivamente giovani giurati da numerosi Paesi, fornendo loro l'opportunità di confrontarsi con opere cinematografiche di alta qualità e di partecipare a esperienze formative di grande valore.

Nel corso della sua storia, Giffoni ha ospitato innumerevoli personalità di spicco e ha contribuito in modo significativo alla promozione di nuovi talenti nel panorama cinematografico mondiale.

Giffoni Valle Piana, la località che ospita la manifestazione, è diventata negli anni un vero e proprio punto di riferimento per il cinema e la cultura giovanile. Il festival rappresenta un'occasione irrinunciabile di incontro e scambio tra generazioni e culture, consolidando il suo ruolo centrale nella promozione del dialogo attraverso il linguaggio universale del cinema.