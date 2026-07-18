La Fondazione The Brass Group ha ufficialmente annunciato l'avvio della sua nuova e attesa stagione concertistica estiva, che prenderà il via il prossimo 20 luglio a Palermo. La rassegna si svolgerà nella suggestiva cornice di Palazzo Steri, un luogo di grande valore storico e architettonico nel cuore del capoluogo siciliano. Questa iniziativa si inserisce a pieno titolo nel ricco calendario culturale estivo della città, promettendo una serie di appuntamenti musicali di alto livello con la partecipazione di artisti di rilievo nazionale e internazionale.

Organizzata con la consueta maestria dalla Fondazione The Brass Group, la stagione vedrà alternarsi sul palco musicisti eclettici, provenienti da diversi ambiti del panorama jazz e contemporaneo. Gli eventi si terranno nel magnifico cortile di Palazzo Steri, uno dei siti storici più emblematici e significativi di Palermo. La rassegna si conferma, ancora una volta, un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli appassionati di musica e per il vasto pubblico che ogni anno partecipa con entusiasmo e numeroso agli eventi promossi dalla Fondazione, attratto dalla qualità delle proposte artistiche.

La programmazione artistica e i protagonisti

Il programma dettagliato di questa nuova stagione è stato concepito per offrire un'ampia varietà di generi musicali, mantenendo una particolare e distintiva attenzione al jazz, che rappresenta la cifra stilistica e l'identità profonda della Fondazione The Brass Group.

La scelta strategica di Palazzo Steri come location principale non è casuale, ma conferma la ferma volontà della Fondazione di valorizzare il patrimonio architettonico e culturale della città. Attraverso questa sinergia, si intende offrire al pubblico un'esperienza musicale unica, profondamente immersa nella storia millenaria di Palermo, creando un dialogo armonioso tra arte e contesto storico.

Questa prestigiosa rassegna si colloca all'interno di un contesto cittadino particolarmente vibrante e ricco di iniziative musicali durante i mesi estivi. Tra queste spicca il festival Palermo Classica, un evento che propone a sua volta concerti di musica classica e contemporanea in diversi e affascinanti luoghi storici della città.

Insieme, queste manifestazioni contribuiscono in modo significativo ad arricchire l'offerta culturale complessiva di Palermo durante l'estate, coinvolgendo attivamente sia i residenti che i numerosi turisti che scelgono la città come meta, consolidandone l'immagine di polo culturale.

Palazzo Steri: un epicentro culturale per Palermo

Palazzo Steri, con la sua storia millenaria e la sua funzione di sede storica dell'Università di Palermo, si erge come uno dei principali e più autorevoli poli culturali della città. La decisione di ospitare proprio in questo luogo la nuova stagione concertistica della Fondazione The Brass Group sottolinea con forza l'importanza cruciale di unire l'eccellenza musicale alla valorizzazione dei beni storici e architettonici.

Questa iniziativa si affianca con successo ad altri eventi musicali di grande rilievo che animano l'estate palermitana, rafforzando e confermando il ruolo centrale di Palermo non solo come città della musica, ma come vera e propria capitale della cultura nel panorama mediterraneo.