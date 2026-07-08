Il commissario tecnico della nazionale croata di calcio, Zlatko Dalic, ha rassegnato le proprie dimissioni, ponendo fine a un ciclo durato nove anni alla guida della squadra. L'annuncio arriva a pochi giorni dall'eliminazione della Croazia dai Mondiali 2026, avvenuta nella fase a gironi dopo la sconfitta per due a uno contro il Portogallo. La partita, particolarmente intensa e combattuta, ha visto ben tre gol annullati per fuorigioco, rendendo l'uscita dal torneo ancora più amara per la formazione croata.

Un'era di successi per il calcio croato

Dalic conclude così la sua lunga esperienza sulla panchina, iniziata nel 2017 e caratterizzata da risultati di straordinario rilievo nella storia del calcio croato.

Sotto la sua direzione, la nazionale ha raggiunto traguardi senza precedenti, tra cui la finale dei Mondiali 2018 in Russia, dove ha ceduto il passo alla Francia. Quattro anni più tardi, ai Mondiali 2022 in Qatar, la Croazia ha conquistato un prestigioso terzo posto, confermando il suo status tra le potenze calcistiche globali. Il percorso di successi include anche il raggiungimento degli ottavi di finale agli Europei del 2020, consolidando la presenza della Croazia ai vertici del calcio continentale.

Le ragioni dell'addio e il possibile successore

Nel comunicato ufficiale che ha accompagnato le sue dimissioni, Dalic ha espresso il suo stato d'animo, dichiarando di lasciare “con il cuore pieno e orgoglioso di aver contribuito ai più grandi successi nella storia del calcio croato”.

Una dichiarazione che riflette la profonda gratitudine per il percorso compiuto e i risultati ottenuti. Per quanto riguarda il futuro della panchina, i media locali ipotizzano che il successore di Dalic possa essere Slaven Bilic, un nome già noto nell'ambiente calcistico croato, avendo già ricoperto l'incarico di allenatore della nazionale tra il 2006 e il 2012. La federazione croata ha, dal canto suo, ringraziato sentitamente Dalic per il suo impegno costante e per l'eccezionale contributo fornito in questi anni, sia in termini di risultati sportivi che di crescita del movimento calcistico nazionale.

Il profilo di Zlatko Dalic

Nato nel 1966, Zlatko Dalic ha intrapreso la carriera di allenatore dopo aver militato come centrocampista.

Dal suo arrivo alla guida della Croazia nel 2017, si è affermato come il tecnico più vincente nella storia della nazionale, portando la squadra a livelli mai raggiunti prima. Il suo operato è stato contraddistinto da una gestione oculata del gruppo e da una notevole capacità di valorizzare i talenti emergenti, elementi che hanno contribuito in modo determinante ai successi ottenuti.