Si avvicina il momento delle nozze per Damiano David, ex frontman dei Måneskin, e la popstar e attrice statunitense Dove Cameron. La conferma è giunta con l'ufficiale affissione delle pubblicazioni di matrimonio presso il Comune di Roma. Questo passaggio amministrativo imprescindibile si è svolto al Campidoglio, sede del Comune, con il documento firmato dall'ufficiale di stato civile Rita Cacciotti esposto al pubblico dal 15 al 22 luglio 2026. Durante tale periodo, non è stata presentata alcuna opposizione, attestando la piena validità della procedura e la volontà della coppia di convolare a giuste nozze.

Il percorso verso l'altare: dall'annuncio alle indiscrezioni

Le pubblicazioni rappresentano un atto pubblico essenziale nel percorso verso il matrimonio civile in Italia, rendendo nota l'intenzione di sposarsi e consentendo eventuali opposizioni legali. Il fidanzamento della coppia era stato annunciato il 3 gennaio 2026 tramite l'account Instagram di Damiano David, con uno scatto che mostrava Dove Cameron sfoggiare un vistoso anello di diamanti, simbolo del loro impegno.

Mentre le pubblicazioni sono un dato di fatto, le speculazioni sulla cerimonia nuziale continuano. Le indiscrezioni più accreditate suggeriscono che le nozze potrebbero tenersi a fine settembre in una tenuta blindata in Toscana.

Tale scelta rifletterebbe il desiderio di Damiano David e Dove Cameron di mantenere un profilo riservato, condividendo poco della loro vita privata nonostante l'intensa attenzione mediatica.

La stessa Dove Cameron aveva già rivelato che il matrimonio si sarebbe svolto in Italia, definendolo un "destination wedding" per lei e un "matrimonio locale" per il futuro sposo. La loro storia d'amore ha avuto inizio nel 2022, dopo un incontro agli MTV Video Music Awards, e la relazione è diventata pubblica l'anno successivo.

Allo stato attuale, l'affissione delle pubblicazioni al Comune di Roma costituisce l'unica certezza ufficiale. La data esatta e la location definitiva della cerimonia nuziale non hanno ancora ricevuto alcuna conferma, alimentando l'attesa e il riserbo attorno a uno degli eventi più chiacchierati del momento.