Il Circolo nautico Piceno di Porto San Giorgio ospiterà la mostra 'Le Marine' dal 23 al 26 luglio. L'esposizione, promossa dall'Asd Nautica Picena – associazione affiliata al Coni e alla Federazione Italiana Vela – sarà inaugurata il 23 luglio alle ore 18. Protagonisti di questo evento culturale sono il critico d'arte Luigi Dania e il medico radiologo Pierluigi Perugini, entrambi con una visione personale e profonda dell'Adriatico.

Le Visioni Artistiche di Dania e Perugini

La rassegna mette in dialogo le distinte sensibilità di Luigi Dania e Pierluigi Perugini.

Dania, con una solida formazione accademica che include i corsi di storia dell'arte di Roberto Longhi all'Università di Bologna e gli insegnamenti di Jack Kramer all'Accademia di Belle Arti di Long Island, presenta una pittura dai colori delicati ma dalla struttura rigorosa, esplorando il rapporto tra mare e terra. La sua opera riflette un approccio metodico e una profonda conoscenza artistica.

Perugini, primario di Radiologia presso l'ospedale di Porto San Giorgio, ha invece coltivato la sua passione per l'arte fin dalla giovinezza, trasformandola in un impegno etico. È stato editore di cartelle d'arte a scopo benefico, destinando i proventi a sostenere istituzioni sociali locali, come il ricreatorio di Porto San Giorgio.

La sua arte si distingue per una poetica naïf, offrendo una prospettiva immediata e personale sulla marina sangiorgese. Questo sodalizio artistico rinnova un confronto tra visioni complementari, celebrando l'arte vissuta con rigore e riservatezza.

Il Contesto Culturale di Porto San Giorgio

L'Asd Nautica Picena, promotrice della mostra, pur focalizzata sulla promozione e lo sviluppo degli sport nautici, dimostra una spiccata sensibilità culturale, trasformando la propria sede in un punto di incontro tra sport, arte e impegno sociale. All'inaugurazione del 23 luglio saranno presenti il presidente dell'Asd Nautica Picena, Massimo Cossignani, la professoressa Pamela Bulgini e Gian Vittorio Dania, nipote di Luigi Dania.

La vitalità culturale di Porto San Giorgio è ulteriormente arricchita da altre significative iniziative, come la rassegna annuale 'Un mare di libri'. Questi eventi, sostenuti dal Comune e da enti locali, sono fondamentali per radicare la cultura e l'arte nella comunità, offrendo occasioni di confronto e crescita collettiva e valorizzando il territorio come centro dinamico per le diverse espressioni artistiche.