Sarà “Ink”, il nuovo film del regista premio Oscar e Bafta Danny Boyle, ad aprire l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La pellicola, presentata in prima mondiale e in concorso, inaugurerà la prestigiosa rassegna il 2 settembre. L’evento si terrà nella storica Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, segnando uno dei momenti più attesi del calendario culturale dedicato al cinema.

La Mostra, diretta da Alberto Barbera, ha scelto un’opera firmata da una delle personalità più riconosciute del cinema contemporaneo.

Boyle, già acclamato per titoli come “28 anni dopo”, “Trainspotting” e “The Millionaire”, porta a Venezia un progetto di grande risonanza. La sceneggiatura di “Ink” è stata curata dal drammaturgo e sceneggiatore Olivier James Graham, noto per lavori quali “Dear England”, “Sherwood” e “Brexit”. Il cast vanta attori di primo piano: Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy, a conferma della vocazione internazionale e dell’alta qualità della selezione veneziana.

La scelta di “Ink” e i suoi protagonisti

L’apertura con “Ink” evidenzia la volontà della Mostra di Venezia di proporre un cinema d’autore contemporaneo di alto livello, avvalendosi della collaborazione di cineasti di grande esperienza. Danny Boyle si conferma tra i nomi di punta del panorama cinematografico mondiale, in linea con una curatela che ha spesso offerto a Venezia l’anteprima di titoli destinati a un successo internazionale.

Olivier James Graham contribuisce allo script con la sua solida esperienza nel teatro e nella televisione britannica, mentre la presenza di Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy aggiunge ulteriore prestigio al progetto. La Mostra, sotto la direzione di Barbera, consolida così la sua tradizione di vetrina per produzioni di qualità, che uniscono ambizioni autoriali a una forte attenzione ai linguaggi della contemporaneità.

Il Palazzo del Cinema e il ruolo storico della Mostra

La serata inaugurale si svolgerà nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido, uno degli spazi più iconici e storici del festival. Dal 1937, questo edificio ospita la selezione ufficiale e i momenti più solenni della manifestazione, rappresentando il cuore pulsante del festival e un punto di riferimento per il cinema europeo.

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, fondata nel 1932, è riconosciuta come uno dei festival più longevi e autorevoli al mondo. Ha contribuito in modo significativo all’affermazione e alla promozione globale di autori, attori e produzioni, fungendo spesso da trampolino di lancio per film e registi poi consacrati a livello mondiale. Venezia si conferma così una capitale culturale e cinematografica di primaria importanza.

Questa edizione ribadisce la capacità dell’istituzione veneziana di attrarre anteprime di forte impatto mediatico e qualitativo, come nel caso di “Ink”, rafforzando una tradizione che armonizza l’attenzione verso le nuove proposte con il rispetto per la storia del grande cinema internazionale.