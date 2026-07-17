L'attrice Matilda De Angelis è stata la protagonista indiscussa della prima giornata del Giffoni Film Festival, rivolgendo un appello significativo alle donne: "Dobbiamo farci vedere, far sentire la nostra voce e scrivere le storie che vogliamo raccontare". La sua presenza è stata un momento di profonda riflessione sull'importanza di superare i limiti personali e collettivi, ponendo l'accento sulla necessità di emancipazione e sincerità nel panorama cinematografico contemporaneo.

Molto apprezzata per la sua interpretazione nella serie "Lidia Poët", De Angelis ha condiviso con il pubblico l'impatto del suo ruolo, in particolare sulle giovani generazioni.

Ha espresso grande soddisfazione per il successo della serie, affermando: "Sono molto contenta che sia piaciuta così tanto, soprattutto alle giovani donne, perché crescere con un modello del genere significa anche immaginare una possibilità". L'attrice ha sottolineato il valore della militanza e dell'importanza di battersi per i propri ideali, promuovendo una libertà collettiva che è fondamentale per il progresso sociale. Ha inoltre evidenziato la gratitudine dovuta a tutte le persone che, prima di noi, si sono battute affinché certi diritti diventassero leggi e realtà concrete.

Il richiamo al cinema "politico" e la responsabilità femminile

Durante l'incontro, Matilda De Angelis ha ribadito con forza l'esigenza di un ritorno a un cinema "politico", inteso nel suo significato più letterale: ciò che riguarda la polis, ovvero la società.

Ha affermato che il cinema deve tornare a raccontare la società, ricordando come grandi film della storia italiana siano stati profondamente politici pur presentandosi come commedie, dimostrando che è possibile fare intrattenimento e, allo stesso tempo, affrontare temi sociali e collettivi. L'attrice ha anche espresso preoccupazione per la carenza di giovani registi e ha richiamato la responsabilità della sua categoria: "Forse dovremmo iniziare a scrivere il cinema che vorremmo vedere".

Riflettendo sulla presenza femminile nel settore, De Angelis ha osservato che il cinema è ancora "molto maschile", spesso raccontato dagli uomini, con poche registe donne e ruoli femminili non sempre abbastanza complessi o gratificanti.

Da qui il suo rinnovato invito alle donne a farsi sentire, a far sentire la propria voce e a scrivere le storie che desiderano raccontare, assumendo un ruolo attivo nella creazione di narrazioni più autentiche e rappresentative.

Riconoscimenti e il Giffoni Film Festival

A conclusione della sua partecipazione, Matilda De Angelis è stata insignita di due prestigiosi riconoscimenti: il #GiffoniImpactAward “Il sogno di Icaro” e il premio “Futura – Rendere possibile l’impossibile”. Entrambi i premi, realizzati dalla Scuola dell’Arte della Medaglia e dalla Zecca dello Stato, celebrano il coraggio di immaginare e trasformare il futuro, e l'abilità di rendere possibile ciò che sembrava irraggiungibile, ispirando le nuove generazioni.

Il Giffoni Film Festival, con la sua lunga storia e il suo impegno nel promuovere la cultura cinematografica tra i giovani, continua a valorizzare figure come De Angelis, che coniugano talento artistico e un forte impegno civile, confermando la sua attenzione verso il ruolo delle donne nella società e il valore dell'ispirazione.