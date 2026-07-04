Stefano De Martino, il prossimo conduttore del Festival di Sanremo, ha offerto un primo sguardo sulle sue ambizioni e sul lavoro in corso per la kermesse musicale più attesa d'Italia. Durante la presentazione dei palinsesti Rai ad Ancona, De Martino ha evidenziato come l'incarico ricevuto da Carlo Conti gli abbia permesso di avviare la preparazione con notevole anticipo, gettando le basi per un'organizzazione solida e ben strutturata. L'obiettivo primario è chiaro: rendere Sanremo un evento sempre più internazionale, capace di attrarre l'attenzione dell'Europa e del mondo intero, pur mantenendo salde le radici nella ricca tradizione musicale italiana.

Verso un Festival più internazionale: la 'serata performance' e il regolamento

Il conduttore ha delineato le principali novità che caratterizzeranno le cinque serate del Festival. Le giornate di martedì e mercoledì saranno interamente dedicate alle esibizioni di tutti i cantanti in gara, che presenteranno i loro brani inediti. Il giovedì, come da tradizione, sarà la volta dell'amata serata delle cover, un appuntamento fisso che celebra la storia della musica. La vera innovazione, tuttavia, arriverà il venerdì con l'introduzione di una 'serata performance'. In questa occasione, gli artisti avranno la libertà di esprimere appieno la propria creatività attraverso esibizioni uniche, il cui esito sarà determinante per selezionare il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest.

De Martino ha spiegato che questa scelta rappresenta un passo significativo verso una maggiore apertura internazionale del Festival, offrendo agli artisti una piattaforma innovativa per mettersi in gioco e ampliare l'orizzonte della manifestazione.

Un focus sugli artisti e il sogno di Vasco Rossi all'Ariston

Tra le altre anticipazioni, De Martino ha rivelato l'intenzione di ridurre il numero dei brani in gara. Questa decisione mira a garantire maggiore spazio e respiro alle singole esibizioni, valorizzando il racconto e la profondità artistica di ogni partecipante. Il conduttore ha inoltre accennato alla possibilità di ospitare grandi nomi internazionali, su cui la Rai sta attivamente lavorando.

Un desiderio, quasi un sogno, espresso apertamente da De Martino, riguarda la partecipazione di Vasco Rossi. Con un sorriso, ha dichiarato che il rocker emiliano “ha le chiavi dell'Ariston, quando vuole entra”, sottolineando quanto sarebbe un onore e un'emozione vederlo calcare il palco più prestigioso della musica italiana.

Il 'mistero' Maneskin e il passaggio di testimone da Carlo Conti

Interrogato sulla possibilità di una reunion dei Maneskin durante il Festival, un'ipotesi che ha animato il dibattito nelle scorse settimane, De Martino ha risposto con una battuta, suggerendo che la band potrebbe avere una "riunione" proprio nella settimana della kermesse, lasciando un velo di mistero. Infine, il conduttore si è detto profondamente soddisfatto e onorato della fiducia ricevuta dalla Rai e, in particolare, da Carlo Conti.

Ha promesso il massimo impegno per ripagare questa fiducia, con l'obiettivo di realizzare un Festival all'altezza delle aspettative, che possa celebrare la musica italiana e proiettarla con rinnovato slancio sulla scena globale.