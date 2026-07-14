Un’accoglienza trionfale ha salutato Robert De Niro in una gremita piazza San Cosimato a Trastevere, dove l’attore, ottantaduenne, ha presentato la versione restaurata di Novecento di Bernardo Bertolucci. L’evento, che ha celebrato i cinquant’anni dall’uscita del capolavoro e ha chiuso la dodicesima edizione de Il Cinema in Piazza, si è trasformato in una festa cittadina tra cori e ovazioni. La serata ha visto De Niro dialogare con lo scrittore Antonio Monda e Valerio Carocci, presidente della Fondazione Piccolo America.

Durante l’incontro, De Niro ha condiviso ricordi del film.

Ha ammesso di aver “dimenticato come conobbi Bertolucci”, ma ha sottolineato che “la sceneggiatura mi colpì molto”. Ha descritto il regista come “una persona simpatica, ma inizialmente mi sembrò pazzo”. L’attore ha rievocato la difficoltà di girare una scena in cui interpretava una versione anziana di sé all’inizio delle riprese, un approccio “strano” per lui, abituato a lavorare in sequenza, diversamente da Bertolucci. De Niro vestiva i panni di Alfredo Berlinghieri. Ha anche menzionato le sfide linguistiche sul set, caratterizzato da una “grande confusione” di lingue, ma ha ricordato con piacere i “magnifici ristoranti di Reggio Emilia”.

Il restauro di "Novecento": affresco storico e culturale

La proiezione della copia restaurata di Novecento ha ribadito il suo valore storico-culturale. Il film, diretto da Bernardo Bertolucci tra il 1975 e il 1976, è un monumentale affresco che esplora le lotte di classe, l’ascesa e la caduta del fascismo e le contrapposizioni sociali nell’Italia del Novecento. De Niro recitò al fianco di Gérard Depardieu, interprete del bracciante Olmo Dalcò. Il restauro è stato promosso da 20th Century Fox, Paramount Pictures, Istituto Luce-Cinecittà e Cineteca di Bologna, con la collaborazione di Alberto Grimaldi e il sostegno di Massimo Sordella presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata, sotto la supervisione dello stesso Bertolucci e del direttore della fotografia Vittorio Storaro.

Nel corso dell’evento romano, De Niro ha toccato questioni politiche legate al film, affermando: “Certo è un film sul fascismo, ma non so bene tutto quello che è accaduto e neppure se Bertolucci fosse comunista o socialista; era sicuramente per la gente”. L’attore ha concluso la serata salutando calorosamente il pubblico con un sentito “God Bless Italy”.

Piazza San Cosimato: memoria cinematografica e impegno civico

La scelta di piazza San Cosimato è simbolica per la storia culturale di Roma e per la memoria di Bertolucci, che in questo rione risiedeva e dove, nel 2017, presentò il restauro di Ultimo tango a Parigi. La piazza rappresenta oggi un presidio di cultura accessibile, emblema della battaglia della Fondazione Piccolo America contro la speculazione edilizia e per la difesa degli spazi pubblici all’arte e al cinema.

Fu dall’occupazione dell’ex Cinema America nel 2012 che prese avvio il movimento giovanile del quartiere, la cui continuità è celebrata ogni estate da Il Cinema in Piazza con eventi gratuiti che rafforzano la coesione sociale.

Alla proiezione sono stati invitati il sindaco Roberto Gualtieri, che ha conferito a De Niro la Lupa Capitolina, e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Il ciclo di proiezioni si è concluso nella notte del 14 luglio con la seconda parte di Novecento, suggellando una stagione che ha ribadito la centralità di Roma come capitale cinematografica e luogo di dialogo tra passato e presente.

Il ricordo dei maestri e il valore universale del cinema

Sul palco, De Niro ha espresso parole di stima per grandi registi e attori con cui ha collaborato.

Ha descritto Sergio Leone come “un uomo pieno di senso dell’umorismo, simpatico e senza pretese”, e ha menzionato colleghi come Joe Pesci, Al Pacino e Meryl Streep. Il suo tributo si è esteso a una riflessione sul cinema come linguaggio universale, evidenziando le esperienze condivise in produzioni internazionali e l’eredità dei colleghi scomparsi.

La celebrazione del restauro di Novecento, con la presenza di Robert De Niro, conferma Roma come crocevia fondamentale per la memoria cinematografica italiana e internazionale, valorizzando l’eredità dei grandi maestri e i nuovi modelli di partecipazione culturale.