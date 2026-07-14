Robert De Niro, icona del cinema mondiale, è stato ospite d'onore a Roma per la rassegna ‘Il Cinema in Piazza’, un evento culturale di spicco organizzato nel suggestivo quartiere di Trastevere. L'attore statunitense ha presenziato alla proiezione speciale di ‘Novecento’ di Bernardo Bertolucci, un capolavoro cinematografico che quest'anno celebra il suo cinquantesimo anniversario dall'uscita. La partecipazione di De Niro ha offerto un'occasione unica per celebrare il film e per riflettere sul suo impatto duraturo nel panorama cinematografico.

Durante la serata, De Niro ha rivolto un messaggio significativo ai numerosi giovani presenti, esortandoli a fidarsi del proprio istinto nelle scelte di vita e professionali.

Un invito a seguire la propria vocazione, senza lasciarsi condizionare da pressioni esterne, un tema caro all'attore e rilevante per le nuove generazioni che si affacciano al mondo delle arti e non solo.

Il legame indissolubile con "Novecento" e Bertolucci

L'evento romano ha rappresentato un momento per De Niro per ripercorrere i ricordi legati alla realizzazione di ‘Novecento’. L'attore ha sottolineato come l'esperienza vissuta in Italia durante le riprese abbia profondamente segnato la sua carriera e, in particolare, il suo rapporto con il cinema d'autore europeo. Il film, diretto dal compianto Bernardo Bertolucci e uscito nel 1976, non fu soltanto una collaborazione professionale di alto livello per De Niro, ma diede anche il via a una profonda amicizia con il regista italiano.

Nel kolossal di Bertolucci, De Niro interpretò il ruolo di Alfredo Berlinghieri. Per calarsi appieno nel personaggio, l'attore si immerse completamente nella vita delle campagne emiliane, arrivando persino ad apprendere il dialetto locale. Questi mesi di preparazione e riprese furono da lui stesso definiti una vera e propria scuola di libertà artistica, un'esperienza formativa che ha lasciato un'impronta indelebile nella sua traiettoria professionale.

Un dialogo aperto e un messaggio ispiratore

L'incontro con il pubblico è stato arricchito da un dialogo con Antonio Monda e Valerio Carocci, quest'ultimo presidente del Piccolo America, l'associazione che ha curato l'organizzazione della rassegna.

In questo contesto, De Niro ha ribadito l'importanza di credere fermamente nelle proprie intuizioni e di non permettere che le aspettative esterne influenzino le decisioni personali e artistiche. Questo messaggio, rivolto in modo specifico alle nuove leve del cinema e delle arti, ha evidenziato il valore della creatività e della passione come motori fondamentali per qualsiasi percorso artistico.

La presenza di una figura di tale calibro come Robert De Niro a Roma ha costituito un'occasione di grande rilevanza per tutti gli appassionati di cinema, offrendo spunti di riflessione sul significato e sull'impatto dell'arte cinematografica e sulla forza della dedizione personale.

La carriera di un'icona: Robert De Niro

Robert De Niro è universalmente riconosciuto come uno degli attori più influenti e premiati nella storia del cinema. La sua carriera, iniziata negli Stati Uniti, è costellata di collaborazioni con registi di fama mondiale e di numerosi riconoscimenti, tra cui spiccano ben due premi Oscar. Le sue interpretazioni, caratterizzate da una notevole intensità e versatilità, gli hanno permesso di spaziare con maestria dal dramma alla commedia, consolidando la sua reputazione e il suo status di leggenda a livello internazionale.