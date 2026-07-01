Per la prima volta nella sua lunga storia, la celebre commedia musicale "Aggiungi un posto a tavola" farà il suo atteso debutto all’Arena di Verona. L'evento storico è fissato per il 10 ottobre 2026, portando in scena l'opera intramontabile di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritta in collaborazione con Jaja Fiastri e arricchita dalle indimenticabili musiche di Armando Trovajoli. Questa produzione si distingue per la sua fedeltà alla regia originale, riproponendo l'allestimento che ha conquistato il pubblico per decenni. La messa in scena è curata da Marco Simeoli, con le coreografie originali di Gino Landi riprese da Cristina Arrò, le scene e i costumi ideati da Giulio Coltellacci, e la produzione affidata ad Alessandro Longobardi per Viola Produzioni Cpt - Teatro Brancaccio.

Il prestigioso cast vede Giovanni Scifoni interpretare il ruolo di don Silvestro, affiancato da Lorella Cuccarini come special guest nel ruolo di Consolazione. Un elemento di particolare emozione e significato è la costante presenza della voce registrata di Enzo Garinei, che, nonostante la sua scomparsa avvenuta nel 2022, continua a dare vita alla celebre “Voce di Lassù”. Questa scelta rappresenta un sentito omaggio al centenario della sua nascita, mantenendo viva la sua essenza nello spettacolo. Sul palcoscenico, insieme ai protagonisti, si esibiranno Marco Simeoli nel ruolo del Sindaco, Sofia Panizzi come Clementina, Francesco Zaccaro nel ruolo di Toto e Francesca Nunzi come Ortensia, supportati da un energico ensemble di venti performer e danzatori.

Un classico senza tempo all'Arena di Verona

Considerato uno degli spettacoli più longevi e amati dal pubblico italiano, "Aggiungi un posto a tavola" ha dimostrato una straordinaria capacità di attraversare le generazioni, grazie al suo irresistibile mix di ironia, poesia e temi universali. Da oltre mezzo secolo, questa commedia musicale continua a riscuotere un successo ininterrotto, con repliche che hanno calcato i palcoscenici dei principali teatri italiani e internazionali. L'approdo all’Arena di Verona non è solo una tappa significativa, ma rappresenta una vera e propria consacrazione definitiva per l'opera, offrendo un'occasione unica per rivivere la sua storia e le melodie che hanno profondamente segnato il teatro musicale nazionale.

Il nuovo allestimento è stato concepito con l'obiettivo primario di rispettare fedelmente l’impianto originale, mantenendo intatte le intuizioni registiche di Garinei e Giovannini. Grande attenzione è stata posta nel valorizzare le coreografie, le scenografie e i costumi che, nel corso degli anni, sono diventati veri e propri elementi iconici dello spettacolo. La decisione di conservare la voce originale di Enzo Garinei riflette il profondo desiderio di celebrare la ricca storia di questa produzione e di rendere omaggio a una delle figure più intrinsecamente legate al suo duraturo successo.

Dalle origini al successo internazionale e il valore per Verona

L’opera, liberamente ispirata all’omonimo romanzo di David Forrest, debuttò per la prima volta a Roma nel 1974, ottenendo un immediato e travolgente consenso sia di pubblico che di critica.

Da quel momento, è stata ripresa innumerevoli volte con diversi cast, tradotta e rappresentata con successo nelle principali capitali europee, consolidando la sua fama internazionale. L'arrivo di "Aggiungi un posto a tavola" all’Arena di Verona si inserisce in un percorso strategico di apertura dell'anfiteatro scaligero a grandi eventi di teatro musicale, dimostrando la sua eccezionale versatilità nell'accogliere non solo l'opera lirica, ma anche la grande e vibrante tradizione musicale contemporanea.

La commedia musicale affronta con leggerezza e profondità temi universali come la solidarietà, l'accoglienza e la speranza, concetti splendidamente incarnati dalla celebre canzone che dà il titolo allo spettacolo.

Nel corso dei decenni, "Aggiungi un posto a tavola" è entrata a far parte dell’immaginario collettivo italiano, grazie alle melodie evocative di Armando Trovajoli e ai suoi personaggi indimenticabili che continuano a emozionare spettatori di ogni età. Il debutto veronese rappresenta non solo un significativo traguardo per la produzione, ma anche un’occasione imperdibile per il pubblico della città e un notevole impulso per il turismo culturale, sia a livello nazionale che europeo.