La spiaggia di Marzocca di Senigallia si prepara ad accogliere, venerdì 17 luglio, la sedicesima edizione di Demanio Marittimo.Km‑278. Questa maratona culturale, che si estenderà dalla sera fino all’alba, è ideata e curata da Cristiana Colli e Pippo Ciorra. L’evento si dedica all’architettura, all’arte, al design e alla dimensione adriatica, affermandosi come uno degli appuntamenti culturali più autorevoli nel panorama nazionale e internazionale.

Il Comune di Senigallia ha sostenuto la manifestazione fin dalla sua prima edizione, contribuendo a promuovere il territorio attraverso linguaggi contemporanei.

Per dodici ore, la spiaggia di Marzocca si trasforma in uno spazio pubblico senza confini, dove il paesaggio naturale si fonde con l’evento culturale, creando un contesto unico per il dialogo tra cultura, paesaggio e territorio.

Il tema "Ordine&Caos" e gli ospiti internazionali

L’edizione sarà incentrata sul tema "Ordine&Caos", filo conduttore di incontri, conferenze, installazioni e performance. Il programma, che si svolgerà dalle 18 alle 6 del mattino, affronterà questioni legate all’architettura, alla geopolitica, all’arte, alla sostenibilità, alla tecnologia e alle trasformazioni sociali. Tra gli ospiti di spicco figurano Dario Fabbri, Iwan Baan e Tatiana Bilbao. Sono previsti un confronto dedicato alla geopolitica e una riflessione sulle attuali trasformazioni ambientali e culturali.

La manifestazione renderà omaggio al poeta Umberto Piersanti, candidato al Premio Nobel nel 2005 e nel 2024, e sarà protagonista di un incontro con Massimo Gezzi. Un panel speciale sarà dedicato al centenario della morte di Rainer Maria Rilke, con interventi di Massimo Raffaeli, Andrea Bruciati, Marco Federici Solari e Lorenzo Pavolini. L’architettura avrà un ruolo centrale con il progetto «Vitruvio Contemporaneo», incentrato sulla Basilica di Vitruvio a Fano, e con l’esposizione «Vitalità dell’architettura italiana», attualmente in mostra al MAXXI.

Installazioni artistiche e iniziative speciali

Lo spazio pubblico dell’evento sarà allestito grazie al progetto vincitore del concorso internazionale riservato agli studenti della Facoltà di Architettura dell’Università di Sarajevo, partner dell’edizione.

Il progetto selezionato è «Framing the Horizon», ideato da Hana Gjocaj e Dženana Strašević. L’arte sarà rappresentata dall’installazione site specific «Taumatropio» di Oliviero Fiorenzi, realizzata con lo studio Ossigeno e sonorizzata da Andrea La Pietra. L’opera interpreta il dialogo tra ordine e caos attraverso immagini e suoni in continua trasformazione.

Tra le altre iniziative in programma, si segnalano «Marilyn 100», dedicato al centenario della nascita di Marilyn Monroe, e «Intelligenze, Nature, Culture», un incontro su scienza, ambiente e comunicazione. Un approfondimento sarà dedicato alla scena artistica e architettonica della Bosnia‑Erzegovina, con particolare attenzione al museo Ars Aevi di Sarajevo.

Tornerà anche «Inquieto Sole», un programma di osservazioni astronomiche al tramonto e all’alba. Per tutta la notte sarà disponibile un’area multimediale realizzata in collaborazione con Rai Play Sound, con proiezioni e contenuti su arte, design e architettura. Durante l’evento sarà inoltre presentato il nuovo numero della rivista «Mappe 25», edita da Gagliardini.