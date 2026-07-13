I detenuti delle case circondariali di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto si apprestano a calcare il prestigioso palcoscenico del Teatro Greco di Tindari per il debutto nazionale de ‘Le Supplici’ di Eschilo. L’iniziativa rientra nel progetto ‘Fil Rouge’, ideato da Daniela Ursino e sostenuto da Enel Cuore, che da anni promuove il teatro come strumento di inclusione sociale e reinserimento. Il debutto segna il culmine di un percorso articolato in laboratori, prove e spettacoli, che ha coinvolto detenuti, operatori e professionisti del settore teatrale.

Un percorso di formazione e responsabilità

Il progetto ‘Fil Rouge’ si inserisce nell’ambito di ‘Il Teatro per Sognare’, attivo da nove anni, coinvolgendo i detenuti in tutte le fasi della produzione teatrale. I laboratori, condotti da Gabriella Cacia e Viviana Isgrò, hanno permesso ai partecipanti di sperimentare recitazione, scrittura, preparazione scenica e organizzazione degli spettacoli. Questo percorso ha favorito la crescita personale e professionale, offrendo la possibilità di assumersi responsabilità e di lavorare in gruppo, elementi fondamentali per il reinserimento sociale.

Collaborazioni e apertura al territorio

Nel corso dell’anno, la Libera Compagnia del Teatro per Sognare ha realizzato numerosi eventi che hanno aperto il carcere al territorio.

Tra questi, il reading ‘Ora dimmi di te – Lettera a Matilda’, tratto da Andrea Camilleri, e lo spettacolo musicale ‘Da Canzonissima a Sanremo’, con la partecipazione di familiari, studenti e docenti. La collaborazione con realtà locali, quali la Filarmonica Laudamo e l’Associazione Le Lucertole, ha rafforzato il dialogo tra carcere e società civile. La partecipazione a rassegne come ‘Il Teatro all’Orto’ ha confermato l’impegno del progetto nel promuovere la cultura come strumento di inclusione.

Il debutto de ‘Le Supplici’ al Tindari Festival, con la regia di Moni Ovadia e Mario Incudine, rappresenta un importante riconoscimento e un’opportunità concreta di crescita artistica e umana per i detenuti coinvolti.

Il progetto prosegue anche all’esterno degli istituti penitenziari, coinvolgendo persone in regime di semilibertà e affidate ai servizi sociali, a testimonianza di un impegno costante per il reinserimento e la valorizzazione delle competenze acquisite attraverso il teatro.