Prende il via ad Ancona un'importante iniziativa dedicata allo studio del dialetto anconetano contemporaneo. Il progetto, promosso dall’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con il Comune di Ancona, mira a coinvolgere attivamente la cittadinanza nella raccolta di dati linguistici. Martedì 14 e mercoledì 15 luglio, a partire dalle 17, la Pinacoteca civica 'F. Podesti' ospiterà due incontri specifici per i parlanti anconetani che desiderano contribuire alla ricerca. L'iniziativa, intitolata 'Anconetano QUESTO – ADESSO', si inserisce nel percorso di Ancona verso la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028.

Questo lavoro rientra in una più ampia ricerca sulla competenza bilingue italiano-dialetto, condotta dal gruppo VariOpInTA del BemboLab, laboratorio di ricerca del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell'Università Ca' Foscari. La collaborazione tra l'ateneo veneziano e il Comune di Ancona è stata formalizzata ad aprile con l'approvazione di una convenzione che ha stanziato 4.000 euro per una borsa di ricerca di circa due mesi, finalizzata proprio alla raccolta dati sul campo.

L'Assessore alla Cultura, Marta Paraventi, ha sottolineato l'importanza di questa fase: “Con l’avvio di questi incontri il progetto entra nella fase più partecipata del suo percorso, quella che coinvolge direttamente le persone che parlano anconetano.

È il primo progetto che sistematizza lo studio del dialetto anconetano, e per questo ha un valore identitario importante per la città, un patrimonio linguistico che l’Amministrazione comunale intende valorizzare anche in vista della candidatura di Ancona a Capitale italiana della Cultura 2028”.

Modalità e obiettivi della ricerca

La raccolta dati si svolgerà attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, sia con incontri in presenza che tramite attività online. La professoressa Giuliana Giusti dell’Università Ca’ Foscari Venezia ha espresso grande soddisfazione per l'avvio della campagna già a luglio, annunciando che da settembre una ricercatrice assegnista, con finanziamento comunale, affiancherà le attività di raccolta e trascrizione dei testi.

L'obiettivo primario è studiare l'anconetano come una “lingua cerniera”, dotata di caratteristiche tipiche dei dialetti del nord, del centro e del sud Italia. La partecipazione è aperta a tutti i volontari che desiderano contribuire con dati scritti e orali, garantendo il rispetto della privacy e la totale libertà di dedicare il tempo desiderato.

Un corpus linguistico per il futuro

Il progetto, denominato anche “Il dialetto di Ancona, Questo Adesso”, prevede la creazione di un corpus linguistico sistematico, raccogliendo dati da parlanti di ogni zona e generazione. Questo materiale confluirà in una piattaforma digitale e costituirà il primo corpus di anconetano parlato attualmente in città, fungendo da base per futuri studi, pubblicazioni e momenti di restituzione pubblica.

La borsa di ricerca è specificamente destinata a un candidato o una candidata con dottorato in linguistica e comprovate competenze nell'anconetano. L'assessore Paraventi ha ribadito che “con questo atto si avvia una prima azione di ricerca sul campo che coinvolge direttamente i cittadini”, evidenziando come la valorizzazione delle radici linguistiche sia parte integrante del percorso culturale della città. La professoressa Giusti ha infine sottolineato che il corpus sarà a disposizione non solo del team di Ca’ Foscari ma anche della comunità scientifica nazionale e internazionale nel campo della dialettologia italoromanza.