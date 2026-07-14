L'icona del jazz contemporaneo, Diana Krall, si prepara a incantare la capitale con un attesissimo concerto. La raffinata pianista e cantante canadese sarà protagonista il 15 luglio 2026 alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nell'ambito del prestigioso Roma Summer Fest 2026, la rassegna jazz organizzata dalla Fondazione Musica per Roma.

Impegnata in un tour internazionale, l'artista proporrà al pubblico romano un viaggio coinvolgente attraverso il suo vasto repertorio. L'esibizione spazierà dagli standard della tradizione americana a riletture d'autore e composizioni originali, mettendo in luce la sua inconfondibile cifra stilistica.

Brani iconici come "The Look of Love", "Peel me a Grape", "The Boy from Ipanema", "Cry Me a River" e "Just the Way You Are" risuoneranno sul palco della Cavea, accompagnati dalla sua voce vellutata e sensuale e dalle immancabili note del pianoforte.

Una carriera costellata di successi

Dal suo debutto nel 1993, Diana Krall ha consolidato la sua posizione come una delle artiste jazz di maggior successo a livello globale. Ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo, ottenendo ben 9 certificazioni oro, 3 platino e 7 multi-platino. La sua discografia vanta inoltre l'eccezionale traguardo di otto album al primo posto della classifica Billboard Jazz Album, testimonianza del suo impatto duraturo sul genere.

Il suo stile distintivo, che fonde il linguaggio del jazz con la sensibilità della canzone americana, è caratterizzato da una vocalità calda e sofisticata. Le sue esibizioni sono un dialogo continuo tra voce e pianoforte, capaci di alternare momenti di grande intimità a improvvisazioni ricche di sfumature, creando un'esperienza elegante e coinvolgente per gli spettatori.

Riconoscimenti e collaborazioni illustri

La straordinaria carriera di Diana Krall è stata coronata da numerosi riconoscimenti. L'artista ha ricevuto 2 Grammy Awards e 10 Juno Awards, i più prestigiosi premi della musica canadese, che attestano il suo talento e la sua influenza nel panorama musicale internazionale. Nel corso degli anni, ha avuto l'opportunità di collaborare con giganti della musica, tra cui l'indimenticabile Ray Charles, il folksinger americano Willie Nelson e la celebre Natalie Cole, arricchendo ulteriormente il suo percorso artistico.

La cornice dell'Auditorium Parco della Musica

L'evento si terrà nella suggestiva Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, una delle location più prestigiose di Roma per eventi culturali e musicali. Situato in Viale Pietro De Coubertin, 30, l'Auditorium è una struttura all'avanguardia, progettata per ospitare grandi manifestazioni e offrire al pubblico un'esperienza acustica e visiva di eccellenza. La Cavea, in particolare, è lo spazio ideale per i concerti all'aperto durante la stagione estiva, fornendo una cornice unica per l'esibizione di Diana Krall.

L'appuntamento con la regina del jazz-pop si conferma uno dei momenti di maggiore rilievo della stagione musicale estiva nella capitale, un'occasione imperdibile per gli amanti del genere e per chi desidera assistere a una performance di altissimo livello.