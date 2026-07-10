Dal 21 al 23 ottobre, il quartiere fieristico di Lanciano si trasformerà nel cuore dell'innovazione didattica con l'arrivo di Didacta Italia - Edizione Abruzzo. Questo evento, uno spin-off della rinomata manifestazione nazionale dedicata all'aggiornamento professionale, promette di portare la scuola in fiera, offrendo a docenti, dirigenti scolastici e personale educativo un'opportunità unica di crescita e confronto. La manifestazione si estenderà su una vasta area di 15.000 metri quadrati, distribuiti in sei padiglioni, e ospiterà un ricco programma scientifico.

Il cuore di Didacta Italia – Edizione Abruzzo sarà rappresentato dai 90 eventi formativi, attentamente selezionati tra oltre 200 proposte. Il programma si articola in 52 workshop immersivi e 38 seminari, pensati per rispondere alle esigenze di un pubblico variegato che include insegnanti di ogni ordine e grado, dirigenti scolastici, personale amministrativo e amministratori locali. Le iscrizioni per partecipare a queste iniziative sono già aperte, invitando tutti gli interessati a cogliere questa importante occasione di sviluppo professionale.

Realizzato con la partnership scientifica di Indire e coordinato da Giovanni Biondi, il programma esplorerà le frontiere più attuali del mondo dell'istruzione.

Tra i temi centrali spiccano l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla didattica, la ridefinizione e la trasformazione degli spazi di apprendimento, e il ruolo cruciale delle piccole scuole nei territori che affrontano il calo demografico. Non mancheranno, inoltre, approfondimenti dedicati alla leadership scolastica e alle strategie per l'innovazione nella gestione amministrativa degli istituti.

Un'esperienza formativa e espositiva completa

La struttura fieristica sarà allestita per massimizzare l'esperienza dei partecipanti. Saranno disponibili quattro sale specificamente dedicate ai workshop immersivi e due per i seminari. Una Main Hall, intitolata a Gabriele D’Annunzio, sarà il fulcro degli appuntamenti convegnistici e ospiterà la cerimonia inaugurale.

Accanto all'offerta formativa, un'ampia area espositiva vedrà la partecipazione di aziende leader nel settore educativo, università, istituzioni e gli Uffici scolastici regionali di Abruzzo, Molise, Marche e Puglia, che presenteranno prodotti, servizi e progetti innovativi.

La partecipazione agli eventi formativi richiede l'acquisto di un biglietto d'ingresso, con opzioni da 16, 25 o 30 euro a seconda del numero di giornate scelte (da una a tre). È importante sottolineare che i biglietti possono essere acquistati anche utilizzando la Carta del docente, facilitando l'accesso a un pubblico più ampio. Ogni partecipante avrà la possibilità di prenotare fino a due iniziative formative al giorno, scegliendo liberamente tra seminari e workshop, e godrà di accesso illimitato a tutti gli eventi organizzati dagli enti e dalle aziende presenti nell'area espositiva.

La rete di supporto e i partner di Didacta Abruzzo

L'organizzazione di Didacta Italia – Edizione Abruzzo è curata da Firenze Fiera, con il prezioso supporto di un comitato organizzatore coordinato da Anna Paola Concia. Questo comitato include figure istituzionali di rilievo come il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Regione Abruzzo, i Comuni di Lanciano e L’Aquila, e gli Uffici scolastici regionali delle regioni coinvolte (Abruzzo, Molise, Marche e Puglia). La rete di partner si estende anche al mondo accademico e della formazione superiore, con la partecipazione delle università di Chieti-Pescara, L’Aquila e Teramo, diverse ITS Academy e l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. La partnership scientifica è affidata a Indire, mentre Didacta International figura tra i partner principali, garantendo un elevato standard qualitativo all'intera manifestazione. Gli orari di apertura saranno dalle 9:00 alle 18:30 per le giornate del 21 e 22 ottobre, e dalle 9:00 alle 17:00 per la giornata conclusiva del 23 ottobre.