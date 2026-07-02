Con l'estate e le temperature elevate, la ricerca di refrigerio naturale è essenziale. Le cascate italiane offrono una fuga ideale dalla calura. Dieci meraviglie sono state selezionate per una giornata all'insegna della freschezza e della bellezza, grazie a caratteristiche uniche e facilità di accesso. Tra le principali: Cascate del Serio (Lombardia), Marmore (Umbria), Saturnia (Lazio), Riva (Trentino-Alto Adige), Toce (Piemonte), Varone e Nardis (Trentino), Sorgenti del Pescara (Abruzzo), Acquafraggia (Lombardia) e Capelli di Venere (Campania).

Tutte offrono refrigerio, spesso con pozze per bagnarsi.

Le principali cascate e l'accessibilità

Le Cascate delle Marmore vantano tre salti per 165 metri e sono facilmente visitabili con sentieri attrezzati. Le Cascate del Serio, le più alte d'Italia, sono accessibili solo in periodi specifici. La Cascata del Toce, in Val Formazza, ha un salto scenografico. Molte cascate sono inserite in parchi naturali o riserve protette, come le Nardis nel Parco Naturale Adamello Brenta o le Varone esplorabili tra gole. Offrono punti panoramici, zone picnic per trovare sollievo dalla calura.

Storia e peculiarità

Le Cascate delle Marmore hanno origini romane, create per bonifica. Oggi sono tra le più spettacolari d'Europa e regolate artificialmente per spettacoli scenografici.

Le Cascate di Saturnia sono note per le acque solfuree a 37 gradi, ideali per il benessere termale. La Cascata dell’Acquafraggia fu ammirata e descritta da Leonardo da Vinci.

Le cascate selezionate sono un'alternativa rinfrescante alle spiagge, con la natura protagonista. Offrono un contatto diretto con l'acqua e l'ambiente, per trovare sollievo dalla calura estiva.