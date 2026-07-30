Una delle pagine più discusse e intricate della letteratura italiana del Novecento riguarda la vicenda del manoscritto originale di Dino Campana. A lungo considerato perduto, questo prezioso quaderno fu consegnato dal poeta a Giovanni Papini alla fine del 1913 e successivamente affidato ad Ardengo Soffici. La mancata restituzione del documento a Campana, che lo aveva affidato con la speranza di vederlo pubblicato, lo costrinse a un drammatico sforzo di riscrittura interamente a memoria. Questo evento non solo compromise la sua già fragile salute, ma segnò profondamente il suo percorso umano e artistico, influenzando il destino stesso dei celebri 'Canti Orfici'.

Secondo una nuova testimonianza di Giovanni Cavagnini, contenuta nel volume 'Come lavora il genio' in uscita l'8 agosto, emerge che il manoscritto, intitolato 'Il più lungo giorno' – stesura antecedente ai 'Canti Orfici' del 1914 – era in realtà visibile tra le carte e i libri di Soffici già tra la fine degli anni Venti e i primi anni Trenta. Questa circostanza è supportata anche dallo studioso statunitense Peter Michael Riccio che, in un volume del 1938, riferì di averlo visto personalmente nell'abitazione di Soffici tra il 1927 e il 1933.

Il ritrovamento del manoscritto fu reso noto al pubblico soltanto nel 1971 da Mario Luzi, che lo descrisse sul 'Corriere della Sera' come un «prezioso incunabolo della nostra poesia moderna».

Il manoscritto fu poi pubblicato da Domenico De Robertis nel 1973, successivamente ripubblicato nel 2004 e inserito nel Meridiano Mondadori dell’Opera in versi e in prosa, curato da Gianni Turchetta nel 2024. Un'edizione critica era già stata curata da Giorgio Grillo nel 1990.

L'episodio della mancata restituzione ebbe un profondo impatto psicologico sulla vita di Campana. La necessità di ricomporre a memoria materiali già avanzati, frutto di un lungo lavoro creativo, rappresentò per il poeta un drammatico sforzo. Il quaderno, infatti, rivestiva un valore fondamentale nelle prime e delicate fasi di elaborazione dei 'Canti Orfici', la sua opera più significativa, che avrebbe poi lasciato un segno indelebile nella poesia italiana contemporanea.

La sua perdita, e la successiva riscrittura, sono elementi cruciali per comprendere la genesi e la forza espressiva di questo capolavoro.

Nuove iniziative per Dino Campana

In un'ottica di valorizzazione della figura del poeta, una nuova Fondazione «Marradi Cultura Dino Campana» sarà presentata il 30 luglio a Palazzo Strozzi, Firenze. La fondazione, che avrà sede nella casa natale del poeta a Marradi, presenterà anche il volume 'Come lavora il genio', approfondendo ulteriormente la ricerca sull'eredità campaniana.