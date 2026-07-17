Il film “Dio Ride”, diretto da Giovanni Veronesi, è stato selezionato come pellicola di chiusura in prima mondiale della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L'annuncio ufficiale è stato diffuso il 17 luglio 2026, confermando l'importanza dell'opera nel panorama cinematografico internazionale. Il cast stellare include nomi di spicco del cinema italiano come Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi e Carlo Cecchi, che interpreta il ruolo di Papa Innocenzo X. La prestigiosa proiezione si terrà sabato 12 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, immediatamente dopo la cerimonia di premiazione, segnando la conclusione di uno degli eventi cinematografici più attesi dell'anno.

Il regista Giovanni Veronesi ha espresso la sua sorpresa e il suo entusiasmo per l'invito a Venezia. “Io non riesco a esprimere bene le mie emozioni, mi resta difficile dire che sono entusiasta o felice, stavolta però l’invito alla Mostra di Venezia mi ha sorpreso e lusingato. Sono felice, ecco l’ho detto”, ha dichiarato Veronesi, sottolineando la gioia per il riconoscimento. Anche il direttore della Mostra, Alberto Barbera, ha commentato la scelta del film, evidenziandone le qualità. “Chiuderemo in crescendo grazie a Giovanni Veronesi e ai suoi magnifici interpreti, cui si deve la riuscita combinazione di ironia e leggerezza applicata a un tema tradizionalmente serio. Un registro che appartiene alla migliore tradizione di certo cinema italiano, troppo a lungo trascurato”, ha affermato Barbera, lodando l'approccio originale dell'opera.

Produzione e Distribuzione di “Dio Ride”

“Dio Ride” è un'opera cinematografica ambientata nel cuore del Seicento, liberamente ispirata a fatti realmente accaduti, che promette di catturare l'attenzione del pubblico. La distribuzione nelle sale italiane è fissata per il 29 ottobre 2026 e sarà curata da PiperFilm, garantendo un'ampia diffusione sul territorio nazionale. Le vendite internazionali del film sono gestite da Piperplay, mirando a portare la produzione italiana su un palcoscenico globale. Il film è frutto di una collaborazione produttiva tra Indiana Production – una società che comprende Vuelta, PiperFilm e Ogi Film – in partnership con Netflix. I produttori esecutivi per Indiana Production sono Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Marco Cohen e Daniel Campos Pavoncelli, mentre per PiperFilm la produzione è stata seguita da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli.

La sceneggiatura, elemento fondamentale dell'opera, è firmata da Giovanni Veronesi, Nicola Baldoni, Gianluca Bernardini, Nicola Deorsola, con il contributo di Paolo Portone e Jean Jacques Ilunga. La presentazione in prima mondiale alla Mostra di Venezia rappresenta un trampolino di lancio significativo per questo atteso progetto.

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: Un Evento di Prestigio

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, organizzata dalla Biennale di Venezia, si conferma come uno dei festival cinematografici più antichi e prestigiosi a livello mondiale. L’evento si svolge annualmente al Lido di Venezia, trasformando la città in un epicentro del cinema internazionale.

La Mostra rappresenta un punto di riferimento cruciale per l'industria cinematografica, offrendo una vetrina esclusiva per le anteprime mondiali e per le opere di registi sia affermati che emergenti. L'83ª edizione del festival si terrà dal 2 al 12 settembre 2026, sotto la direzione artistica di Alberto Barbera, promettendo un programma ricco e diversificato che culminerà con la proiezione di “Dio Ride”.