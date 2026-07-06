Il professor Vincenzo Spagnolo, docente del Politecnico e dell’Università di Bari, ha ricevuto l’IPPA award il 6 luglio 2026. Il premio riconosce contributi di scienziati, ingegneri e medici nelle scienze e tecnologie fotoacustiche e fototermiche.

La motivazione evidenzia il progresso della rivelazione fotoacustica risonante e consolidamento della Qepas, tecnica ad altissima sensibilità per il rilevamento di gas in tracce nelle regioni del medio infrarosso e dei terahertz. Le innovazioni Qepas hanno permesso applicazioni in monitoraggio ambientale, sicurezza industriale e diagnostica biomedica.

Contributi e collaborazioni

Il riconoscimento per lo sviluppo della spettroscopia fotoacustica al diapason di quarzo è stato conferito a Spagnolo. Collabora con il Centro di gastroenterologia Saverio de Bellis IRCCS di Castellana Grotte sul tumore al colon-retto. Con l’Oncologico di Bari e il De Bellis, è in avvio un microscopio a cascata quantica, il primo in Italia, per analisi di campioni biologici.

In ambito ambientale, il progetto Optimove, per l’analisi dell’aria barese con il Centro Nazionale di Mobilità, si è concluso. Per la sicurezza, un progetto con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L’IPPA award è assegnato al congresso internazionale sulle scienze fotoacustiche e fototermiche.

Vincitori 2026: Vincenzo Spagnolo, Chao Tian (University of Science and Technology of China) e Chulhong Kim (Pohang University of Science and Technology, Corea del Sud). Il premio celebra i progressi nelle applicazioni fotoacustiche. La presentazione di Spagnolo, "My Journey in Quartz-Enhanced Photoacoustic Spectroscopy: From Sensor Physics to Applications", ripercorre il percorso dalla fisica dei sensori alle applicazioni pratiche.