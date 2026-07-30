Il docufilm italiano dedicato a Roberto Ferruzzi ha conquistato un prestigioso riconoscimento al Croatian International Film Festival. L'opera, intitolata ‘Roberto Ferruzzi, il pittore della Madonnina’ e diretta dal regista Giacomo Ravenna, si è aggiudicata il premio Best Story durante la terza edizione della rinomata manifestazione internazionale. Il festival si è tenuto a Šibenik (Sebenico), città natale del celebre artista, sottolineando il legame profondo tra il pittore e i luoghi che ne hanno ispirato la vita e l'arte. Il film è stato selezionato tra dodici opere provenienti da tutto il mondo, a testimonianza dell'interesse globale per la figura di Ferruzzi.

Il Riconoscimento al Docufilm su Ferruzzi

Il premio Best Story valorizza in modo significativo la forza narrativa del documentario, che ripercorre con sensibilità la vicenda umana e artistica di Roberto Ferruzzi (1853-1934). L'artista, nato a Šibenik, è universalmente noto per essere l'autore della celebre Madonnina, un dipinto che è divenuto un'icona della devozione popolare e la cui immagine è conosciuta in ogni angolo del globo, sebbene l'opera originale sia oggi considerata perduta. Il film, girato tra Italia e Croazia, ha saputo ricostruire la vita del pittore attraverso un meticoloso lavoro di ricerca, avvalendosi di testimonianze dirette, accurate ricostruzioni storiche, preziosi materiali d'archivio e suggestive immagini dei luoghi che hanno profondamente segnato la sua esistenza.

Questo approccio ha contribuito a riportare l'attenzione su una figura di grande valore culturale, spesso ingiustamente poco conosciuta dal grande pubblico, evidenziando il suo contributo duraturo alla storia dell'arte.

Il Croatian International Film Festival: Un Palcoscenico Internazionale

La terza edizione del Croatian International Film Festival si è confermata un appuntamento di rilievo nel panorama cinematografico internazionale, offrendo un palcoscenico a opere documentaristiche di alto profilo. La manifestazione, svoltasi nella storica città di Šibenik, ha ospitato una selezione di film provenienti da diversi paesi, valorizzando storie di profondo valore culturale e umano. La partecipazione del docufilm di Giacomo Ravenna e il conseguente premio ottenuto testimoniano l'importanza di narrare vicende che trascendono i confini nazionali, unendo culture diverse e mettendo in luce il ricco patrimonio artistico europeo.

Il festival ha visto la presenza di registi di fama internazionale e la presentazione di progetti dedicati a figure storiche e artistiche di grande impatto, consolidando la sua reputazione come evento capace di promuovere il dialogo interculturale attraverso il linguaggio universale del cinema.

Roberto Ferruzzi: L'Eredità di un Pittore

Roberto Ferruzzi, nato a Šibenik nel 1853 e scomparso nel 1934, fu un pittore italiano la cui fama è indissolubilmente legata al dipinto ‘La Madonnina’, realizzato nel 1897. Quest'opera, pur essendo oggi considerata perduta, ha raggiunto una celebrità mondiale, trasformandosi in un simbolo potente della devozione popolare. La sua immagine continua a ispirare milioni di persone, mantenendo viva l'eredità spirituale e artistica del suo creatore.

Ferruzzi trascorse la sua vita tra la Croazia e l'Italia, lasciando un'impronta significativa nella storia dell'arte grazie alla sua straordinaria capacità di rappresentare la spiritualità e la quotidianità con una sensibilità profonda e toccante. Il suo lavoro ha saputo catturare l'essenza dell'animo umano, rendendolo un artista la cui riscoperta è di fondamentale importanza per comprendere appieno il contesto culturale del suo tempo e l'influenza che ha esercitato.