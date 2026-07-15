Danilho Doekhi, il nuovo difensore della Lazio, ha condiviso le sue prime, significative impressioni dopo il suo arrivo nel prestigioso club biancoceleste. Il calciatore olandese ha espresso un profondo entusiasmo, definendo la Lazio come una società di grande importanza nel panorama calcistico. Doekhi ha manifestato il suo desiderio di mettere prontamente le proprie qualità tecniche e fisiche al servizio della squadra, con l'obiettivo primario di contribuire attivamente al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi stagionali del club. La sua motivazione appare elevata, proiettata verso una nuova e stimolante avventura nella capitale italiana.

Le prime parole ai tifosi e l'incontro con Gattuso

Nel corso della sua presentazione ufficiale, Doekhi ha rivolto un messaggio diretto e sentito ai sostenitori della Lazio, dichiarando di essere felicissimo di essere arrivato a Roma e di non vedere l'ora di poterli incontrare e conoscere da vicino. Il difensore ha inoltre rivelato di aver già avuto un colloquio costruttivo e positivo con l'allenatore Gattuso, un confronto che lo ha reso ancora più determinato a impegnarsi al massimo per un rapido e completo inserimento nel gruppo squadra. La presenza di altri due calciatori olandesi all'interno della rosa rappresenta per lui un fattore di grande aiuto, facilitando non solo l'integrazione sul campo da gioco ma anche l'adattamento alla nuova realtà romana.

Profilo tecnico e la scelta del numero di maglia

Descrivendo le proprie caratteristiche tecniche, Danilho Doekhi si è presentato come un difensore particolarmente attento alla lettura del gioco, una qualità fondamentale per anticipare le mosse avversarie. Ha sottolineato la sua determinazione nel contrastare gli attaccanti e nel proteggere con efficacia la propria porta. Tuttavia, il suo contributo non si limita alla fase difensiva: Doekhi ha infatti evidenziato di apprezzare anche le situazioni offensive, cercando di rendersi pericoloso nell'area avversaria, un aspetto che lo rende un elemento versatile. Per la sua nuova esperienza alla Lazio, ha scelto di indossare la maglia numero 5, un numero che ha un significato speciale per lui, avendolo già portato con successo durante il suo periodo molto positivo all'Union Berlin.

Un importante rinforzo per la retroguardia biancoceleste

L'ufficializzazione del tesseramento di Danilho Doekhi rappresenta un significativo rinforzo per la retroguardia della Lazio. Il difensore centrale, nato nel 1998, ha siglato un contratto triennale con il club capitolino, un impegno che sottolinea la fiducia riposta nelle sue capacità. Sarà immediatamente a disposizione dell'allenatore Gattuso per il ritiro pre-campionato, permettendogli di iniziare subito il lavoro con i nuovi compagni. L'arrivo di Doekhi conferma la strategia della società di rafforzare il reparto difensivo con l'innesto di giocatori con esperienza e un profilo internazionale, mirato a consolidare la solidità della squadra in vista delle prossime sfide.