Lo scrittore pugliese Donato Carrisi, originario di Martina Franca, si conferma l'autore più ascoltato nei mesi estivi su Audible.it nel decennio compreso tra il 2016 e il 2025. Questo dato emerge da una ricerca approfondita condotta da NielsenIQ per Audible, la società di Amazon specializzata nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità, inclusi audiolibri, podcast e serie audio. La rilevazione si basa sulle preferenze degli ascoltatori registrate nei mesi di giugno, luglio e agosto degli ultimi dieci anni.

Tra i titoli di Carrisi che hanno riscosso il maggiore successo figurano "L'uomo del labirinto", "La casa senza ricordi" e "La casa delle luci", tutti narrati da Alberto Angrisano, oltre a "L'educazione delle farfalle", letto da Angela Brusa.

Le classifiche rivelano una chiara predilezione del pubblico per le storie capaci di tenere con il fiato sospeso e per i grandi romanzi in cui immergersi per ore. I generi thriller, noir e giallo si confermano i più apprezzati durante la stagione estiva, grazie al loro ritmo serrato e ai continui colpi di scena che caratterizzano queste narrazioni.

Le ragioni dell'ascolto e le preferenze di genere

La ricerca di NielsenIQ evidenzia diverse motivazioni che spingono gli utenti all'ascolto di audiolibri. Il 45% degli intervistati li sceglie per rilassarsi, il 47% per combattere la noia e un significativo 58% per la possibilità di "leggere" senza affaticare gli occhi. Questi dati sottolineano la crescente popolarità degli audiolibri come valida alternativa alla lettura tradizionale, particolarmente apprezzata durante i periodi di vacanza.

L'analisi delle classifiche estive di Audible.it dal 2016 al 2025 mostra la presenza costante di Donato Carrisi ai vertici. Tra i suoi successi spiccano "Il suggeritore", tra i più ascoltati nel 2018, "L’uomo del labirinto" nel 2019, "La casa senza ricordi" nel 2022, "La casa delle luci" nel 2023 e "L’educazione delle farfalle" nel 2024. Questa presenza reiterata nei primi posti, pur alternandosi con altri autori di rilievo, conferma il forte gradimento del pubblico per le sue opere e la sua capacità di catturare l'attenzione degli ascoltatori estivi.

Audible e l'evoluzione del mercato audio in Italia

Audible, parte del gruppo Amazon, è attiva in Italia dal 2016 e offre un vasto catalogo di audiolibri, podcast e serie audio.

La piattaforma si è affermata come un punto di riferimento primario per l'audio entertainment nel Paese, contribuendo in modo significativo alla diffusione del formato audiolibro e all'ampliamento delle abitudini di ascolto degli italiani. La collaborazione con autori e voci narranti di spicco ha permesso di proporre titoli di grande successo, intercettando i gusti di un pubblico sempre più vasto e diversificato.

La ricerca commissionata da Audible a NielsenIQ fornisce un quadro dettagliato sulle preferenze degli ascoltatori italiani, ribadendo il ruolo centrale dei generi thriller e crime nelle scelte estive e consolidando la leadership di Donato Carrisi tra gli autori più apprezzati nell'ultimo decennio.