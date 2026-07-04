È stato finalmente svelato il teaser trailer di ‘Don't Look Back In Anger’, l'attesissimo documentario dedicato agli Oasis, una delle formazioni più iconiche e influenti della scena musicale britannica. Questo film promette di immergere gli spettatori nella storia di una band che ha lasciato un segno indelebile. La proiezione nelle sale cinematografiche italiane è fissata per il 10 settembre, offrendo ai fan un'opportunità unica di vivere l'esperienza sul grande schermo. Successivamente, il documentario sarà disponibile anche in alcune sale Imax a livello globale, prima di approdare in esclusiva sulla piattaforma di streaming Disney+ entro la fine dell'anno, rendendolo accessibile a un pubblico internazionale sempre più ampio.

Il documentario sugli Oasis: "Don't Look Back In Anger"

Il cuore del documentario batte sulla storia degli Oasis, un gruppo che ha profondamente influenzato la musica degli anni Novanta e Duemila con il suo sound inconfondibile e le sue liriche potenti. Il titolo stesso, ‘Don't Look Back In Anger’, è un chiaro richiamo a uno dei brani più celebri della band, divenuto un vero e proprio inno generazionale. Il film si propone di offrire uno sguardo approfondito e inedito sulla carriera degli Oasis, arricchito da immagini esclusive e testimonianze dirette che ripercorrono i momenti salienti e le tappe fondamentali della loro straordinaria parabola artistica. Sarà un'occasione per scoprire retroscena e aneddoti che hanno contribuito a forgiare la leggenda della band.

Percorso di distribuzione e l'attesa del pubblico

La strategia di distribuzione prevede un lancio mirato che mira a massimizzare l'impatto e l'accessibilità del documentario. La fase iniziale nelle sale italiane rappresenta un'occasione imperdibile per i fan di vecchia data e per le nuove generazioni di appassionati, che potranno rivivere le emozioni dei concerti e dei grandi successi che hanno contraddistinto la band. Dopo l'esordio nei cinema, la disponibilità in alcune sale Imax internazionali amplierà ulteriormente la platea di spettatori, garantendo un'esperienza visiva e sonora di alta qualità. L'approdo finale su Disney+, in esclusiva, permetterà di raggiungere un pubblico globale ancora più vasto, offrendo la possibilità di scoprire o riscoprire la storia degli Oasis attraverso contenuti audiovisivi e narrativi di grande valore.

Gli Oasis: storia e impatto della band

Gli Oasis, fondati dai carismatici fratelli Gallagher, hanno rapidamente scalato le vette del successo mondiale, consolidando la loro fama con album iconici come ‘(What’s the Story) Morning Glory?’ e ‘Definitely Maybe’. La band è universalmente riconosciuta per le sue melodie accattivanti, i testi incisivi e l'incredibile impatto culturale che ha esercitato sulla musica pop e rock a livello globale. Nonostante lo scioglimento, che ha visto i membri intraprendere carriere soliste di successo, il loro vasto e apprezzato repertorio continua a risuonare e a essere scoperto e amato da nuove generazioni di ascoltatori in tutto il mondo, testimoniando l'eredità duratura della band.