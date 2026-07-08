Dopo oltre 140 anni, il Piombo di Magliano, una delle più importanti e complesse iscrizioni della civiltà etrusca, torna nel luogo del suo ritrovamento. L’11 luglio 2026, il Museo Archeologico Nazionale di Firenze, in collaborazione con il Comune di Magliano in Toscana (Grosseto), inaugura al Museo Archeologico di Magliano la mostra “Il Piombo di Magliano. Nel labirinto della lingua etrusca”. L'esposizione, visitabile gratuitamente fino all’11 ottobre, offre un’occasione unica per esplorare questo straordinario reperto.

Il Piombo di Magliano è un disco metallico inciso su entrambe le facce con due lunghe iscrizioni etrusche disposte a spirale, che registrano riti dedicati alle divinità etrusche dell’Aldilà.

Databile alla metà del V secolo a.C., è la quinta iscrizione etrusca per lunghezza finora conosciuta, dopo il Libro di lino della Mummia di Zagabria, la Tegola di Capua, la Tavola di Cortona e il Cippo di Perugia. Gli studiosi lo definiscono «una testimonianza eccezionale della cultura e della religione etrusca e del ruolo centrale che la scrittura ebbe in questa civiltà, contribuendo alla nascita dell’alfabeto latino utilizzato ancora oggi».

Storia e significato del reperto

Il Piombo di Magliano fu scoperto casualmente nel 1882 durante lavori agricoli in un terreno dei fratelli Busatti. Consapevoli del suo valore, i fratelli lo vendettero al Regio Museo Archeologico di Firenze per 1.000 lire, assicurandone la custodia per la ricerca scientifica.

Questa collaborazione tra il Museo Archeologico di Firenze e il Comune maremmano permette ora alla popolazione locale di ritrovare «uno dei simboli più significativi delle proprie radici», rafforzando il legame con la propria storia e identità.

Daniele F. Maras, direttore del Museo di Firenze e curatore della mostra, ha sottolineato che questa esposizione si inserisce in un percorso volto a «riunire gli odierni abitanti dei luoghi etruschi attorno alle nostre collezioni, attraverso oggetti dal forte valore identitario». L'iniziativa segue mostre simili già allestite a Vetulonia, Arezzo, Rosignano Marittimo e Bibbona negli ultimi due anni.

Magliano: un ricco calendario di eventi culturali

L’inaugurazione della mostra “Il piombo di Magliano: un testo rituale etrusco” è prevista sabato 11 luglio alle 18.30 al Museo civico.

L’esposizione ripercorre la storia del territorio tramite reperti delle necropoli, inclusa la lamina circolare etrusca scoperta a fine Ottocento lungo il torrente Patrignone. Questo evento è parte di un vasto programma culturale estivo promosso dal Comune di Magliano in Toscana. Il calendario di luglio offre numerose iniziative per residenti e turisti, con appuntamenti che spaziano dalla musica alla letteratura, dal teatro alla danza, dal cinema agli incontri di approfondimento culturale, coinvolgendo tutti i borghi del territorio comunale.

La sinergia tra istituzioni e associazioni locali mira a valorizzare il patrimonio storico e culturale, offrendo occasioni di approfondimento e partecipazione. Per informazioni dettagliate su orari e programma, è possibile consultare il sito dell’amministrazione comunale o i canali social di Vivi Magliano.