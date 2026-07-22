Il professor Gianluigi Rozza, stimato docente di analisi numerica presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) di Trieste, è stato eletto fellow e vicepresidente dell'autorevole associazione europea Eccomas. L'annuncio di questa significativa nomina è stato diffuso il 22 luglio 2026, segnando un traguardo importante per la comunità scientifica italiana e internazionale. Rozza si distingue come il primo italiano a ricoprire contemporaneamente entrambe le posizioni di vertice all'interno di questa organizzazione di rilievo.

Eccomas si dedica con impegno alla promozione della ricerca avanzata e alla formazione specialistica nel cruciale campo della modellistica computazionale e delle scienze applicate.

La nomina di Rozza a fellow di Eccomas costituisce un chiaro e meritato riconoscimento del suo eccezionale contributo scientifico nel settore della matematica applicata e della simulazione numerica. Parallelamente, nel suo ruolo di vicepresidente, il professor Rozza assumerà la responsabilità di sostenere attivamente le diverse iniziative e attività promosse dall'associazione, incentivando e facilitando la collaborazione tra i numerosi ricercatori europei. "Questo doppio incarico rappresenta un importante stimolo per continuare a lavorare a livello internazionale", ha affermato Rozza, evidenziando l'entusiasmo per le nuove sfide.

La Sissa, da parte sua, ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto dal suo docente, mettendo in luce il valore inestimabile e la qualità della ricerca scientifica condotta quotidianamente all'interno dell'istituto triestino.

Eccomas: un pilastro per la matematica computazionale e la presenza italiana

Eccomas, acronimo che sta per European Community on Computational Methods in Applied Sciences, si conferma come una delle più influenti e attive associazioni a livello europeo nel vasto e dinamico ambito della matematica computazionale. Questa organizzazione di prestigio aggrega al suo interno un'ampia rete di ricercatori, docenti universitari e professionisti altamente qualificati, tutti uniti dall'obiettivo comune di sviluppare e perfezionare metodi numerici innovativi e simulazioni avanzate per le scienze applicate.

L'elezione del professor Rozza ai vertici di Eccomas non solo rafforza in maniera significativa la presenza italiana all'interno di questa importante struttura europea, ma contribuisce anche a incrementare la visibilità e il prestigio delle eccellenti attività di ricerca che vengono svolte con dedizione e competenza in Italia, proiettandole su un palcoscenico internazionale.

La Sissa di Trieste: eccellenza nella ricerca e formazione

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) di Trieste si distingue come un'istituzione di riferimento nel panorama della formazione e della ricerca post-universitaria. Riconosciuta per il suo elevato standard scientifico e per l'intensa collaborazione internazionale, la Sissa è un centro di eccellenza nei settori della matematica, della fisica e delle neuroscienze.

Fondata nel 1978, l'istituto ha costantemente promosso la ricerca avanzata e la formazione di una nuova generazione di giovani ricercatori talentuosi. Attraverso il suo impegno costante, la Sissa contribuisce in modo determinante allo sviluppo del sapere scientifico a livello globale, consolidando la sua reputazione come polo di innovazione e conoscenza.