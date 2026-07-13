Sono in pieno svolgimento le riprese di “Dove non mi hai portata”, il nuovo atteso film diretto da Daniele Luchetti. L'adattamento cinematografico, tratto dall’omonimo e acclamato romanzo di Maria Grazia Calandrone, vede un cast di rilievo che include Tecla Insolia, Margherita Buy, Alessandro Preziosi, Marcello Fonte, Nicola Rignanese, Sara Ciocca, Chiara Bersani e Francesca De Sapio. Le riprese si snodano attraverso diverse regioni italiane, toccando scenari suggestivi a Roma, Milano, in Abruzzo e in Friuli Venezia Giulia, con specifiche ambientazioni a Tocco Da Casauria, in provincia di Pescara, e a Torviscosa.

Il progetto cinematografico e le sue radici letterarie

Il lungometraggio si basa sul romanzo di Maria Grazia Calandrone, opera finalista al prestigioso Premio Strega 2023 edita da Giulio Einaudi Editore. La produzione è un’iniziativa di Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango, realizzata in coproduzione con Vision Distribution e la casa di produzione spagnola BTeam Prods. La distribuzione nelle sale italiane sarà curata da Vision Distribution, che si occuperà anche della distribuzione internazionale in collaborazione con Fandango Sales. Per il solo territorio francese, la gestione della distribuzione è affidata in esclusiva a Fandango Sales.

La stesura del soggetto e della sceneggiatura è opera di Daniele Luchetti, Laura Paolucci e Francesco Piccolo.

Il team tecnico vanta nomi esperti del settore: Ivan Casalgrandi alla fotografia, Aël Dallier Vega al montaggio, Mauro Vanzati alla scenografia, Massimo Cantini Parrini ai costumi e Annamaria Sambucco ed Elena Bouryka al casting. Il progetto ha ricevuto un significativo contributo dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.

Trama, identità e contesto storico

La narrazione prende avvio nella Roma del 1965, con il ritrovamento di una bambina di pochi mesi, lasciata sola su una coperta a quadretti a Villa Borghese. Un evento di abbandono che all'epoca scosse profondamente l'opinione pubblica. Quella bambina è oggi Maria Grazia, una scrittrice che, spinta da un profondo desiderio di conoscere le proprie origini, intraprende un viaggio a ritroso nella storia di Lucia, la giovane donna che l'aveva messa al mondo.

Lucia aveva inseguito il sogno di una vita diversa, di un amore libero e di una felicità possibile, scontrandosi però con una società che sembrava negarle ogni scelta.

Attraverso frammenti di memoria, segreti e silenzi, Maria Grazia ricompone il complesso mosaico della propria storia familiare, in un percorso che interroga il significato della maternità e il bisogno universale di conoscere le proprie radici. Le riprese del film, iniziate il 22 giugno e previste fino alla prima settimana di agosto, toccano luoghi emblematici per la vicenda. Tra questi, Tocco Da Casauria, paese d’origine di Lucia Galante, e Torviscosa, nota per la sua peculiare architettura industriale degli anni Trenta. Il romanzo e il film esplorano temi di forte attualità come l’identità, l’abbandono, la questione femminile e la violenza domestica.

La ricostruzione della storia rivela che Lucia fuggì da un marito violento e, insieme a Giuseppe, lasciò la figlia a Villa Borghese prima di morire tragicamente nel Tevere. Il racconto si sviluppa su più piani temporali e geografici, offrendo uno sguardo penetrante sulla società italiana degli anni Sessanta e sulle sfide affrontate dalle donne in quel periodo.