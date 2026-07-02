Il Giffoni Film Festival, giunto alla sua cinquantaseiesima edizione, si prepara ad accogliere il pubblico e i giovani giurati dal 17 al 25 luglio nella suggestiva cornice di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Tra gli eventi più attesi e di spicco della manifestazione, spicca l'anteprima esclusiva de "L'isola dei ricordi", il nuovo e attesissimo lungometraggio d'animazione firmato DreamWorks Animation, la cui proiezione è fissata per il 18 luglio.

Un'anteprima d'eccezione con ospiti di rilievo

Il film, che promette di catturare l'immaginazione di grandi e piccini, è stato diretto da due talenti riconosciuti nel panorama cinematografico: Joel Crawford, già candidato all'Academy Award, e Januel Mercado, candidato ai BAFTA.

La produzione è stata curata da Mark Swift, anch'egli con una candidatura all'Academy Award. L'uscita ufficiale nelle sale cinematografiche italiane è programmata per il 24 settembre, con la distribuzione affidata a Universal Pictures International Italy.

In occasione di questa prestigiosa anteprima, il Giffoni Film Festival avrà l'onore di ospitare Sean Sexton, figura chiave nel processo creativo in qualità di responsabile dell'animazione dei personaggi del lungometraggio. Sexton terrà una speciale masterclass, un'opportunità unica di approfondimento e confronto per i giurati del festival, che arriveranno da ogni angolo d'Italia e da diverse parti del mondo, sottolineando il carattere internazionale e formativo dell'evento.

La trama avvincente e il cast stellare

"L'isola dei ricordi" si presenta come un'avventura emozionante e ricca di magia. La narrazione segue le vicende di Jo e Raissa, due amici inseparabili che si trovano alle soglie dell'età adulta. Durante la loro ultima notte trascorsa insieme, i due scoprono un misterioso portale che li trasporta in un luogo straordinario: l'isola fantastica di Nakalimutan. Questo luogo incantato, popolato da creature magiche e figure mitologiche, è un richiamo alle storie e ai racconti che i protagonisti conoscono fin dall'infanzia, tramandati dalle loro famiglie di origini filippine.

Il successo del film è garantito anche da un cast vocale internazionale di primissimo piano.

Le superstar H.E.R. e Liza Soberano prestano le loro voci ai personaggi principali, Jo e Raissa, rispettivamente. Al loro fianco, un ensemble di attori e artisti di calibro mondiale: Dave Franco, Jenny Slate, Manny Jacinto, Dolly de Leon, Jo Koy, Ronny Chieng e la leggendaria Lea Salonga, che contribuiscono a dare vita a un'esperienza cinematografica indimenticabile.

Il Giffoni Film Festival: un punto di riferimento internazionale

Il Giffoni Film Festival si conferma, anno dopo anno, come uno degli appuntamenti cinematografici più significativi e riconosciuti a livello globale. La sua peculiarità risiede nella forte dedizione ai giovani, che ne sono i veri protagonisti, e nella promozione dell'incontro tra culture diverse attraverso il linguaggio universale del cinema.

Ogni edizione vede la partecipazione di migliaia di giurati provenienti da numerosi Paesi, trasformando il festival in un crocevia di idee e prospettive. L'evento offre un programma ricco e variegato, che include non solo anteprime di film di grande impatto, ma anche masterclass esclusive e incontri stimolanti con i professionisti più influenti del settore cinematografico, consolidando il suo ruolo di piattaforma per la crescita e l'ispirazione delle nuove generazioni.