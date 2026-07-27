Il rinomato Dromos festival annuncia la sua nuova edizione, che vedrà protagonisti di spicco come Carmen Consoli, Stefano Bollani e Matteo Caccia. Le loro esibizioni si terranno nella suggestiva cornice storica dell'area archeologica di Tharros, situata in Sardegna. L'evento, in programma dal 28 luglio al 13 agosto, promette un'esperienza culturale e musicale di grande impatto, valorizzando uno dei siti più affascinanti dell'isola.

Il calendario delle performance prevede l'attesa esibizione di Carmen Consoli il 28 luglio, che incanterà il pubblico con la sua musica.

Seguirà il talento del pianista Stefano Bollani, protagonista di un imperdibile appuntamento il 31 luglio. Infine, Matteo Caccia, noto per la sua abilità nella narrazione e nei racconti dal vivo, sarà sul palco il 5 agosto. Il festival arricchirà ulteriormente la sua offerta con la partecipazione di *altri artisti di rilievo nazionale e internazionale*, tutti impegnati a esaltare la bellezza e l'atmosfera unica del sito archeologico di Tharros, sede dei concerti e degli incontri principali.

Il Programma Culturale del Dromos Festival

Il programma del Dromos festival si snoda attraverso una serie di eventi che animeranno le serate tra la fine di luglio e la metà di agosto. Oltre ai concerti di Carmen Consoli e Stefano Bollani, sono previsti incontri e performance con Matteo Caccia e numerosi altri artisti.

L'obiettivo primario del festival è promuovere la cultura e la musica, offrendo al pubblico l'opportunità di assistere a spettacoli di alta qualità in un *contesto di inestimabile valore storico e paesaggistico*. Tharros si conferma così un luogo ideale per un'esperienza immersiva tra arte e storia.

Tharros: Un Tesoro Archeologico in Sardegna

Tharros rappresenta un antico e affascinante sito archeologico, posizionato strategicamente nella penisola del Sinis, all'interno del territorio di Cabras, in provincia di Oristano. Fondato dai Fenici nell'VIII secolo a.C., il sito conserva ancora oggi imponenti resti di templi, strade lastricate e antiche abitazioni, testimoniando secoli di storia. Riconosciuta come una delle principali attrazioni archeologiche della Sardegna, l'area è gestita con cura dal Comune di Cabras.

Qui vengono regolarmente organizzati *eventi culturali e visite guidate*, che permettono ai visitatori di compiere un vero e proprio viaggio nel tempo, esplorando la ricchezza storica e la bellezza paesaggistica del luogo.