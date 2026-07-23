Il festival Dromos si appresta a un fine settimana intenso nell'Oristanese, con la conclusione del trittico di concerti di Michael League e l'avvio della minirassegna 'Isole d'altri mari' a Tadasuni.

Il 24 luglio, Michael League chiuderà il suo percorso al Dromos Festival. Alla Cantina Silvio Carta di Baratili San Pietro, League si esibirà con il batterista Antonio Sánchez e il pianista Shai Maestro. L'evento inizia alle 20:30. Questo concerto conclude un trittico che ha toccato il Nuraghe Cuccurada di Mogoro. La scelta delle cantine riflette l'interesse di League per la produzione artigianale, essendo attivo con vino in Catalogna e sakè a Fukushima.

'Isole d'altri mari': a Tadasuni

Il festival Dromos si sposta poi a Tadasuni, sulle rive del lago Omodeo, per la minirassegna 'Isole d'altri mari', in programma il 25 e 26 luglio. Le serate prevedono una prima parte gratuita alle 19:30 in piazza Eleonora, con artisti sardi, e una seconda dalle 22 al Parco Comunale, con ospiti internazionali.

Il 25 luglio, la rassegna si aprecon 'Sighida', progetto di Mauro Palmas e Giacomo Vardeu, con Elena Ledda. Dalle 22, il Parco Comunale accoglie il pianista armeno Tigran Hamasyan. Il 26 luglio, in piazza Eleonora alle 19:30, due set: il primo con Nicola Agus (launeddas ed elettronica); il secondo con la cantante Carla Denule in trio. La chiusura di 'Isole d'altri mari' è dalle 22 al Parco Comunale con Hamilton de Holanda.

Il Festival Dromos: un'edizione ricca e diffusa

Il festival Dromos anima Oristano e la provincia. Il cartellone include, oltre agli artisti già citati, nomi come Carmen Consoli e Stefano Bollani. L'offerta è arricchita da proiezioni e una mostra dedicata al fotografo giapponese Nobuyoshi Araki, allestita alla Pinacoteca di Oristano.