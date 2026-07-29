La Roma ha ufficialmente annunciato un nuovo, significativo accordo nel settore della moda per la prossima stagione calcistica 2026/27. Il prestigioso club giallorosso ha comunicato che sarà DSquared2 a ricoprire il ruolo di official fashion partner. Questa partnership strategica prevede che il rinomato brand di moda firmi l'intera linea di divise formali che saranno indossate dai calciatori, dallo staff tecnico e dalla dirigenza della squadra capitolina. Tali outfit saranno sfoggiati sia in occasione delle importanti partite europee, sia durante le trasferte nazionali e gli eventi ufficiali della società, sottolineando l'importanza di un'immagine coordinata e distintiva.

Questa collaborazione si inserisce in un percorso di crescente sinergia tra il mondo del calcio di vertice e l'alta moda internazionale, un settore che rappresenta un'eccellenza italiana riconosciuta e apprezzata a livello globale. L'intento è quello di fondere l'eleganza e l'innovazione stilistica con la passione e la tradizione sportiva.

Dalla nota diffusa da DSquared2, emerge l'entusiasmo dei fondatori, i fratelli Dean e Dan Caten. Hanno dichiarato: “È un onore lavorare con una società come la Roma, la cui storia e passione sono riconosciute ovunque. Porteremo nel progetto il nostro stile e la nostra cura per i dettagli, dando vita a una direzione estetica che rappresenti al meglio sia il nostro brand sia lo spirito della squadra”.

La partnership, focalizzata sulle divise formali, garantirà la realizzazione di capi con un design esclusivo, pensati appositamente per la Roma. Questi nuovi outfit verranno presentati ufficialmente al pubblico nei prossimi mesi, come anticipato dalla società.

Moda e sport: una sinergia consolidata e vincente

L'accordo tra DSquared2 e la Roma si inserisce in una tendenza ormai ben consolidata che vede le principali squadre di calcio, sia italiane che europee, stringere alleanze con brand d'eccellenza del Made in Italy per la definizione delle proprie divise formali. Negli ultimi anni, la contaminazione tra moda e sport ha generato numerose collaborazioni tra marchi di alta moda e club di vertice, evidenziando il ruolo sociale e stilistico che le società sportive rivestono anche al di fuori del campo da gioco.

DSquared2, marchio fondato dai fratelli gemelli Dean e Dan Caten, vanta già un'esperienza significativa in partnership simili con altri club e personalità internazionali del mondo sportivo. Il brand si è sempre contraddistinto per il suo stile unico, capace di unire un tailoring classico con accenti contemporanei e innovativi.

La Roma e DSquared2: storia, identità e visione strategica

La Roma, fondata nel lontano 1927, si conferma come una delle società calcistiche più iconiche e note nel panorama italiano ed europeo. Vanta una base di tifosi estremamente vasta e appassionata, dimostrando competitività sia nelle competizioni nazionali che in quelle internazionali. Il nuovo official fashion partner, DSquared2, segue una filosofia distintiva che mescola sapientemente tailoring, streetwear e dettagli di design.

Negli ultimi anni, il brand si è affermato non solo come un marchio amato dalle celebrità e dai VIP, ma anche per i suoi progetti creativi e le sue collaborazioni di successo con importanti realtà sportive. Il club giallorosso, in linea con una strategia globale di rafforzamento del proprio brand societario, ha puntato molto sulla modernizzazione della propria immagine e sull'instaurazione di partnership strategiche nel settore moda e lifestyle, riconoscendo l'importanza di un'identità forte e riconoscibile anche fuori dal rettangolo verde.